Kvik Tri flyvende mod VM

TRIATLON. Fem VM-kvalifikationer, tre DM-medaljer og flere førstepladser. Der var masser at fejre i KVIK TRI TEAM , da klubben rundede sæsonen af.

KASTRUP: Det har været en fantastisk sæson for Kvik Tri Team. Det konstaterede formand Francisco Hygom, da klubben rundede sæson 2015 af med at kåre klubmestre og hylde årets præstationer. Alene i september har to af klubbens triatleter kvalificeret til Ironman 70.3 World Championships, der finder sted i Australien i september 2016.

Michael Knudsen kvalificerede sig ved en konkurrence i Korea, hvor han gennemførte en halv ironman (1,9 km svømning i åbent vand, 90 km cykling og 21,1 km løb) i varme omgivelser, mens Sascha Weber Nicholsen kæmpede med regn, vind og kulde, da hun kvalificerede sig i Aarhus i overbevisende stil ved at vinde sin aldersgruppe 23 minutter foran nummer to.

Styrt og spark

Både Sascha Weber Nicholsen og Michael Knudsen havde satset på den dobbelt distance denne sæson, men uheld gjorde, at de i stedet slog til på halv Ironman. Efter et cykelstyrt kunne Michael Knudsen ikke køre fuld distance, og Sascha Weber Nicholsen måtte udgå efter 10 km på løbet til Ironman i København i august efter at have gennemført 3,8 km svømning og 180 km cykling. På det tidspunkt lå hun nummer to i sin aldersgruppe.

»Jeg blev i København sparket i hovedet under svømningen og fik vist en hjernerystelse af sparket. Jeg blev dårlig på løbet og måtte udgå. Det var en kæmpeskuffelse for målet var at kvalificere mig til VM på Hawaii.

Men jeg måtte jo op på hesten igen, så jeg tilmeldte mig stævnet i Aarhus tre uger efter. Motivationen fik et dyk, da jeg måtte udgå af København. Efter at jeg har kvalificeret mig til Australien, så er glæden tilbage,« fortæller Sascha Weber Nicholsen, der sidste år formåede at kvalificere sig til VM på Hawaii på ironman-distancen i sin første triatlonkonkurrence nogensinde.

Sascha Weber Nicholsen, der er 24 år, er i øvrigt netop blevet kåret som Årets Talent i Kvik Tri efter en sæson, der også har budt på podiepladser ved Øresund Triathlon og Buresø 111.

Med de to kvalifikationer til VM i Australien på halv-Ironman distancen har i alt fem Kvik’ere kvalificeret sig til VM i Ironman-regi i 2015, da tre medlemmer i august kvalificerede sig til VM på Hawaii på den fulde ironman distance. VM på Hawaii køres nu på lørdag.

To DM-medaljer

I august vandt Søren Andersen DM-bronze i Dansk Triatlon Forbunds Sprintserie. Dermed understregede han, at han både mestrer lange og korte distancer, eftersom han i maj i år også vandt DM-bronze på den lange duatlon-distance.

Helt til tops på DM-skamlerne nåede Malene Dissing, da hun vandt DM-guld på den halve jernmandsdistance i Aalborg. Malene Dissing slog hele 11 minutter af sin personlige rekord ved den lejlighed.

»I 2015 har vores medlemmer gjort det formidabelt i både store og små stævner og på både korte og lange distancer. Det høje niveau afspejler sig blandt andet i kåringen af vores klubmester. Her var der pointlighed mellem Rasmus Fitzner og Søren Andersen. Rasmus har i år blandt andet vundet to stævner, er blevet nummer to ved et tredje stævne og har kvalificeret til VM på Hawaii, og Søren har vundet to DM-medaljer og kørt internationale stævner herunder duatlon VM i september, hvor han blev nummer fem i sin aldersgruppe. Det er imponerende resultater,« fortæller Francisco Hygom.

Trods pointlighed blev det Søren Andersen, der blev kåret som klubmester. Hos kvinderne blev Charlotte Hvid Olavsgaard årets klubmester.

Formanden understreger dog, at Kvik Tri Team er for alle uanset niveau:

»Vi har mange medlemmer for hvem finisher-medaljen er målet. Det behøver hverken at handle om DM, VM eller Ironman – triatlon kan dyrkes på alle distancer og alle niveauer, og i klubben lægger vi vægt på det. Kvik Tri Team har været repræsenteret til rigtig mange stævner i år – også svømmearrangementer, cykelløb og motionsløb. Det er en fornøjelse at se.«