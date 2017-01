Kovending i planer for ny skole

SUSPENDERET. Et enigt børne- og ungdomsudvalg har besluttet at suspendere de nye distrikter for en kommende skole på Nordøstamager. Man har endnu ingen anelse om, hvor den skal ligge.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: En gruppe forældre til de kommende elever på en ny skole, der efter planen skulle have ligget på den gamle gasværksgrund på Amager Strandvej 3, har været stærkt kritiske over Københavns Kommunens planer for skolen. Men nu bliver deres børn, som skal starte i skole efter sommer, ført tilbage til de skoler, de hørte til, før den nye skole blev planlagt – primært Lergravsparkens Skole.

Det er nemlig stadig usikkert, hvor skolen skal ligge. Og hvornår, den står klar. Det bliver dog tidligst i 2023, hvis kommunen ellers finder en egnet grund. Placeringen på Amager Strandvej 3 afhænger nemlig af en sikkerhedsvurdering, som skal fastslå, hvor farlig en placering under en halv kilometer fra Benzinøens tanke med brandstof og kemikalier er.

Enigt udvalg

Det fik i onsdags børne- og ungdomsudvalget til at suspendere den beslutning, man tidligere har truffet om distrikter til den nye skole.

Medlem af borgerrepræsentationen Gorm Gunnarsen (Ø) stod i sidste måned alene med det krav. Men embedsmændene anbefaler nu, at man ser tiden an. De kan nemlig ikke behandle sikkerhedsvurderingen, før lejerne af de potentielle krudttønder tættest på grunden har besluttet sig for – og fået tilladelse til – hvad der skal være i tankene. I værste fald benzin. Det var således et enigt udvalg, som valgte at udskyde de nye skoledistrikter.

»Det er en interessant udvikling fra vedtagelsen af distriktet for et halvt år siden af alle partier undtagen Ø – og så at alle partier nu er enige med Ø. Mit håb er, at det nye klarsyn følges op og at forvaltningen snart finder en anden byggegrund. Jeg håber virkelig, at forvaltningen kan pege på en anden placering.

Behovet for en ny skole er uomgængeligt og betyder, at vi skal løse udfordringen, også gerne ved at vi kan beslutte iværksættelse af et nyt projekt allerede dette forår,« siger Gorm Gunnarsen.

Uvis fremtid

Det kan dog vise sig at blive dyrt, hvis man skal finde en ny grund i området, hvor der skyder nye boliger op i rasende fart. Fordelen med gasværksgrunden er, at den i forvejen er kommunal. Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) siger i en kommentar til Amager Bladet:

»Vi står i den helt særlige situation, at der er opstået tvivl om, hvorvidt skolen på Nordøst Amager kan bygges på den grund, som er udpeget til byggeriet. Det betyder, at vi ikke ved, hvornår den nye skole står færdig, og derfor er det rimeligt at udskyde oprettelsen af det nye skoledistrikt, når vi ikke kan fortælle forældrene, hvornår den nye skole står færdig.

Men jeg vil gerne understrege, at det er normal praksis, at eleverne til en ny skole i de første år har til huse på en af vores eksisterende skoler. Det gør vi for at passe på skatteborgernes penge. Det ville være alt for dyrt at bygge en skole først, og så lade tre 0. klasser begynde på den nye skole som de eneste elever. Og meget ensomt for børnene.«

Informationsmøde 24. januar

Amager Øst Lokaludvalg holder informations- og dialogmøde for alle interesserede om den nye skole.

Her orienterer børne- og ungdomsforvaltningen orientere om skoledistriktet, og der vil være mulighed for dialog og debat. Økonomiforvaltningen orienterer om undersøgelserne af sikkerhedsforholdene på Amager Strandvej 3.

Det foregår næste tirsdag 24. januar klokken 17.00-19.00 på Skolen på Amagerbro, Lybækgade 20.