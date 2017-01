København sikrer sig mod stormflod

KØBENHAVN: Politikerne i Københavns Kommune præsenteres til sommer for en plan, der skal sikre byen mod stormflod.

Øresund pressede i onsdags også sit vand over kajkanterne ved blandt andet Holmen og Knippelsbro og nåede op til cykelstierne på Amager Strandvej.

I efteråret 2016 offentliggjorde Københavns Kommune en ny analyse, der viser, at risikoen for, at hovedstaden bliver oversvømmet ved stormflod, er større end hidtil antaget. Samt at riskoen for oversvømmelser fra stormfloder fra syd er langt større end fra nord.

Til sommer præsenteres de københavnske politikere derfor for en plan, der skal sikre byen mod stormflod.

»I værste fald kan vi komme til at stå med skader for 19 milliarder kroner ved en stormflod. Derfor gælder det om at etablere sikring mod stormflod hurtigst muligt efter, at vi har planen på plads,« siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), der mener, at staten må påtage sig et større ansvar.

I følge lovgivningen skal de berørte grundejere finansiere kystsikringen, kommunerne kan dog bidrage.

»Navnlig i hovedstadsområdet, hvor der er vigtig infrastruktur som metro, tog og lufthavn, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan regningen for stormflodssikringen skal fordeles. Samtidig kan det være svært for kommunerne at prioritere medfinansiering, når deres økonomi er presset af et anlægsloft,« skriver kommunen i en pressemeddelelse. /haj