Knald på 90 år gamle politinoter

Lovens lange arm for 93 år siden. I september 1923 flyttede station 4 fra Strandgade 26 på Christianshavn til Under Elmene 7 på Amagerbro. Billedet her er fra station 4 og er dateret til 1923. Foto venligst udlånt af Politimuseet.

GRINEREN. Tonen er rigtig frisk i en stribe politinoter fra Amagers Blad årgang 1926, som vi har fundet frem fra arkiverne. Både forbrydere og ofre blev tit navngivet åbent, og der var ofte benhårde straffe til de skyldige.

HELE ØEN: Politiets døgnrapport blev tilsat et par solide drys krydderier hos redaktør Joakim Aagaard på Amagers Blad i 1926 – der var sågar plads til at indflette et par regulære svinere til andre af øens aviser.

Lad dig underholde af 112-nyhederne, som vi er faldet over i en af aviserne på Amager for 90 år siden:

Drama ved Langebro

Den 24. November kom et Kærestepar kørende i en Lillebil ved Langebro. Det var en Tjener J. og hans Forlovede. Pludselig blev de uenige. Han sprang ud af Bilen og styrtede sig i Vandet over Gelænderet.

Betjent Rosenkvist Petersen sprang straks ud efter den ophidsede Mand, og der opstod en Kamp i Vandet. Chauffør Børgesen fra Bergthorasgade 20, der saa Betjentens Vanskeligheder, gik ud i en Robaad og fik begge de to Mænd halet inden Bords.

Begge de to raske Mænd er indstillet til Carnegie Fonden el Redningsmedaillen.

Blaa Øjne i Sundholms Barak

Laura Andersen og Elna Rasmussen bor begge med deres Ægtemænd i Sundholms Barak. Engang har Laura været forlovet med Elnas Mand, og Uheldet vilde, Familierne kom til at bo sammen i en Barak med fælles Køkken.

En skønne Aften gik Laura ud med Elnas Mand og svang Træbenet til Solen stod op i Sundet, og da de kaade og morgenfriske kom hjem til Barakken, blev der Røg i Køkkenet.

Den sorte Panters Raseri var Spildevand ved Siden af Fru Rasmussens Galde, og Ragnaraok var Barneleg Fru Andresens Harme. Haar, Tænder og Paraplyhaandtag samt Hængelamper røg rundt i Luften.

Forleden Dag stod de to Kvinder grædende i Politiretten og fortalte Dommeren, at medens de sloges, var Mændene stukket af fra dem begge to. Nu var de Veninder, og fortrød saa bittert.

Ak ja, – den Kærlighed.

Nytaar i Dragør

Den lille Fiskerby, der sover det meste af Aaret, undtagen i Sommertiden, hvor de Indfødte er spillevende for at flaa ’Indflytterne’ i den Tid de bor derude, var meget stille Nytaarsaften. Ved Havnen spruttede en enkelt forkølet Kineser.

Kun i Villa ’Den blaa Hane’s Have var der Gang i Galoscherne. De glade Københavnere, der var Husets gæster, lod Raketterne stige mod den mørkeblaa Nathimmel og Skruptudserne hvæse i Græsplænerne, medens Dragørs Ungdom misundelig saa til. Kl. 12 forkyndte et valdigt Bombeslag, at gamle Aar var gaaet til Barberen.

Røg i Køkkenet

Arbejdsmand Hans Petersen i Augustagade kom forleden Aften hjem i Nytaarsstemning. Det blev hans Kone, Ludovika, sur over, og overøste Hans med flere Skældsord og Injurier end Anthonius Larsen har brugt i et Aar i Christianshavns Kagekoneavis, og det siger noget.

Da Hans blev ked af at høre paa det, faldt Hammeren og Ludovika paa en Gang. Saa blev de begge bragt til Hotellet Under Elmene, hvor Politiassistent Norup holdt en Formaningstale til dem. Nu er der atter Fred i Augustagade.

Bonde Rasmus slaaet ud

Rasmus Christiansen, der figurerer i Politiets Analer som ’Bonde Rasmus’ var forleden kommet op i Bergthorasgade for at gøre ’Forretning’. Den bestaar i at lukke sig ind, hvor der ingen er hjemme.

Medens han saaledes var sysselsat med at nipse, hvad der var, kom Beboeren, Student Ragnar Bundtsen, hjem. Uden større indledning stak han ’Bonde Rasmus’ en mægtig Kasse Lussinger, så Rasmus gik ind i Drømmeland. Derpaa bandt den raske Student Hænder og Fødder sammen paa ham, medens han fløjtede ’Brat af Slaget rammet’.

Derpaa blev den uheldige Rasmus transporteret til Stationen Under Elmene, hvor han fik 18 Maaneder i Nytaarsgave.

En glad Mand

Christianshavn er en sørgmodig Bydel, thi der har Anton Larsen huseret i flere Aar med sin Skraldebøtteavis, som de ulykkelige Indbyggere faar ind gennem Brevkassen. Jeg kan godt forstaa, man slaar sig paa Flasken. Repræsentant L. Chr. Mortensen, Sct. Annægade 25, blev ked af det hver Fredag, naar han kom ud og saa Amager Annonceven.

Han begyndte at lave Brændevin. Han skaalede med sig selv, og havde det dejligt, og da andre ogsaa skulde have lidt Fornøjelse, begyndte han at sælge ud af Huset, for at skabe de nedtrykte Beboere på Christianshavns Torv et Par glade Timer.

Det gik strygende med Halsvædelsen. Men det er ikke tilladt at sælge hjemmestrikket Brændevin, og Mortensen fik en Bøde paa 1000 Mandehoveder.

Hans Kunder jamrede sig over de stoppede Leverancer, og Mortensen gik i Gang med Brænderiet igen. Forleden Dag idømte Byretsdommer Bentzon ham 2000 ’stærke’ i Bøde. Der er Fortvivlelse i Sct. Annægade.

En Æggetyv

Kusk Henrik Mortensen, der havde været ansat paa et Æggelager paa Islands Brygge, blev en Nat i forrige Uge overerasket, netop som han var i Færd med at bakse en Kasse Æg ud paa en Trækvogn.

Han tilstod at have stjaalet to andre Kasser med Æg. Det koster et Aars Frihedsberøvelse.

En køn Svigersøn

Villy Jensen havde været gift med en Datter af en Skotøjshandler paa Amager, men det unge Par var blevet skilt. J. slap dog ikke sin Tilknytning til Familien. Han tog mange Steder paa Kredit i sin fhv. Svigerfaders Navn, og en Nat brød han ind i denne Forretning og stjal en Mængde Fodtøj. Men nu blev han opdaget og anholdt, og nu er han blevet idømt 120 Dages Fængsel paa sædvanlig Fangekost.