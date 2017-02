Jon i synergi med funk-bassen

MUSIK. Jon Polds funk-projekt Synergy letter for alvor efter en fornem start, der har budt på popularitet på de sociale medier – og et opvarmningsjob for idolerne Level 42.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBY: Synergy er navnet på bassist og forsanger Jon Polds soloprojekt, som efter eget udsagn blander det uventede og eksperimenterende fra progressiv rock med gyngende rytmer, slapbas og mundrette omkvæd fra funkmusikken.

I går mandag udkom bandets første single »When Gods Die«. Bandet er startet af Amager-bassisten Jon Pold, og i næste måned udkommer bandets debut-album »#Sophisticatedsarcasm«.

Med 33.000 visninger af videoen til den første single – blot på de første par uger – kunne noget tyde på, at Jon har ramt en nerve.

Synergy desuden af Kristian Uhre som i udlandet er anerkendt for sit progressive og bundsolide trommespil, Henrik Borlev på synthesizer og piano og ikke mindst Lasse Berg imponerer på akustisk og elguitar.

»Tag en uddannelse«

For Synergy er der ingen grænser for, hvor musikken bringer dem hen, og de henviser til både Peter Gabriel, Level 42, Mezzoforte og Muse som inspirationer. Jons far Henning var med i Kim Larsens band i 17 år, men en musikerkarriere lå ikke lige for i ungdomsårene:

»Der har altid været musik omkring mig, fordi min far spillede konstant. Jeg blev født lige omkring, da ’Midt om natten’ blev udgivet. Men jeg fik aldrig at vide, at det ligesom lå i kortene, at jeg skulle være musiker. Nærmere ’gør det, der gør der glad’ – samtidig med, at ’du bør nok tage en uddannelse’. Og helst noget andet end musik, for det er en hård branche.

Det blev til en bachelor i fødevarekemi, inden Jon blev meritlærer og begyndte at undervise på en privatskole.

Funk i blodet

Som barn lærte Jon klassisk klaver. Funken – og ikke mindst bassen – kom først ind i Jons liv, da han som 17-årig var i Amager Bio for at høre Mark King fra det berømte band Level 42:

»Januar 1999. Min far nærmest beordrede mig til at tage med. Jeg var dybt imponeret over, at han kunne stå og synge popsange, mens han spillede nogle ekstremt svære baslinjer. Trykket fra stortrymme og bas i brystkassen, det her overskud af rytme… Og efter den koncert sagde jeg til ham, at jeg gerne ville låne hans bas.«

Så gik det slag i slag med forskellige bands inden for flere genrer, der, som den nu 33-årige Jon siger, »gav nogle kilometer i fingrene« på bassen. I 2005 startede han så et Level 42 jam-band. Netop Level 42 optrådte i Bio to aftener i træk for et par måneder siden. Med Jons band Synergy som opvarmning begge aftener.

»På Kim Larsens meget berømte personnummer-plade var det pudsigt nok tre fjerdedele af den amagerkanske funk-gruppe Skunk Funk, som Larsen havde med i bandet. Et rimeligt funky hold og en meget levende plade.

Det har så ikke noget at gøre med min funk-opdragelse, men det viser vel bare, at funken går i generationer – og har det med at vende tilbage. Så er der jo nogen, der bare holder ved deres stilart. Og da jeg begyndte at spille for 16 år siden, der var funk noget at det mest uhippe, man kunne arbejde med. Der var det de nye elektroniske genrer og indierock… Men jeg var ligeglad. Det ligger i blodet.

Så kan jeg være glad for, at jeg ikke føler mig for gammel til at optræde med det, for nu begynder bølgen at vende tilbage. Men samtidig føler jeg ikke, der er så mange, der gør det ordentligt.

Så da jeg var ved at skrive mine sange til det her nye projekt færdig – og fik en opringning fra Per Abildtrup (booker i Amager Bio, red.) tre uger senere, om ikke jeg havde noget, der passede til Level 42… ’Jo, det kan du bande på’. Det var et vink med en vognstang. Jeg havde ti sange liggende, og så var det ellers bare at samle et hold af super-musikere. Det er simpelthen et funk-lokomotiv: Arbejd hårdt og fyr den af. Vi skal bare derudaf.

Så ringen er ligesom sluttet, når man får lov til at varme op for et af sine allerstørste idoler – og endda får succes med det,« siger Jon Pold.

Kreativ pop

»Vi har arbejdet for det, og jeg kan mærke, at vi har fat i noget specielt. Og vi har slet ikke peaket endnu.

Mange af sendefladerne er gearet til et let produkt. Men jeg tror, at rigtigt mange musiklyttere gerne vil

udfordres lidt – og samtidig have en fest. Så vores projekt går ud på ikke at snobbe kunstigt opad, så man gør det for kompliceret bare for at vise, at man kan en masse tricks, men samtidig heller ikke tale ned til lytteren. Har man en god idé med et godt groove og noget på hjertet, så er det bare at gøre det – og gøre det ordentligt.

Vi vil da gerne i radioen, men vi går efter at lave musik, som er fantastisk fedt at spille, og som folk reagerer på – så de ikke kan stå stille. Jeg har nok stadig lidt et pop-øre, der hedder: ’Keep it simple, stupid’. Men uden at blive en karikatur: Vi behøver ikke at stå med farverige parykker og 70’er-dresset for at spille funk.

Jeg elsker de gamle bands, men lad os da opdatere det og gøre det relevant for nutiden. Vores første single er ikke bare party-dance, det er faktisk en dybt samfundskritisk sang med lidt progressiv rock blandet i. En sang om krig, hungersnød, flygtningekrise, global opvarmning – og at miste sine forbilleder. Altså, ’When Gods Die’ fylder fire minutter i sin grundform, og jeg kan ikke koge den ned til en tre et halvt minuts popsang. Den er, som den er, og lyder godt, som den lyder.

Når jeg snakker om, at popmusikken har talt ned til folk gennem lang tid, så har netop Per Abildtrup og Amager Kulturpunkt gennem alle årene prøvet at bringe den specielle musik frem – dygtige musikere, som ikke kun spiller det, der er populært. Jeg har altid kunnet tage ned i Amager Bio og høre noget, der inspirerede mig.«

Fakta

Synergy: »When Gods Die«

Bandet tager på turné i hele landet i foråret – og en afstikker til Harlem, New York

Se mere på Facebook: Synergy by Jon Pold

Se videoen til nummeret på Youtube