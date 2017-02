Hvem skal være årets idrætsleder og årets klub?

INDSTILLINGER. Amager Bladets Idrætspriskomité modtager indstillinger til priserne som årets klub og årets idrætsleder for 2016. Alle indstillede kandidater bliver nomineret frem mod den endelige kåring. Med titlen og hæderen følger en check fra DanBolig og Nordea på 10.000 kroner til prismodtagerne.

AF JAN JEPPESEN

HELE ØEN: Kastrup-Magleby Badmintonklubs mangeårige formand, Jørgen Jørgensen, og Amager Volleyball Klub, snuppede i fjor priserne som årets idrætsleder og årets klub for 2015 ved den årlige uddeling af Amager Bladets Idrætspris.

Nu er det tid til at finde frem til prismodtagerne for 2016, og blandt de nominerede kandidater vil Amager Bladets Idrætspriskomité bedømme, votere og kåre årets idrætsleder og årets klub. Komitéen mødes medio marts, men øens idrætsforeninger – ledere som aktive – kan godt begyndte at sende indstillinger til komitéen.

For at indstille en kandidat skal en række kriterier være opfyldt, som det er beskrevet andetsteds. Det er vigtigt, at komitéens medlemmer får et fyldestgørende grundlag at bedømme kandidaterne på.

I komitéen sidder nogle af øens mest kompetente idrætsledere til at bedømme kandidaterne, og de repræsenterer samtidig en bred vifte af idrætsgrene, så hvad enten det er kandidater til lands, vands eller i luften, er medlemmerne er i stand til at kåre den endelige vinder på et sagligt, seriøst og objektivt grundlag. Flere af medlemmerne har været aktive inden for deres respektive idrætsgrene, og har et indgående kendskab til, hvad der kræves af både aktive og ledere ude i idrætsforeningerne.

Stiftet i 1987

Prisen som årets idrætsleder blev stiftet i 1987. Dengang gik prisen til bordtennislederen Tage Karleby fra Dragør Bordtennisklub.

Øens fornemste idrætshæder, Amager Bladets Idrætspris, blev stiftet i 1953 af bladets legendariske sportsredaktør Egon Andersen, og i 1972 blev prisen udvidet med årets fund, som første gang blev tildelt Helle Sichlau fra Kastrup-Tårnby Atletikklub. Det var helt naturligvis at følge op med prisen som årets idrætsleder, og et par år senere blev prisen årets klub stiftet.

Denne pris er i øvrigt blevet moderniseret efter sidste års komitémøde, idet alle klubber – inklusive klubber, der er en del af en moderklub – kan komme i betragtning til prisen.

Det er således muligt at indstille idrætsforeninger, som er en del af en overbygning.

Tidsfrist for indstilling

Amager Bladet uddeler priserne i samarbejde med DanBolig ved Niels Hald og Nordea-Amager, der præmierer årets idrætsleder og årets klub med en check på 10.000 kroner.

Torben Hald fra DanBolig og Klaus Pedersen fra Nordea deltager i kåringsmødet, som holdes fjorten dage før offentliggørelsen af prismodtagerne. Det sker i år, tirsdag 28. marts, og samme dag bliver prisvinderne kåret ved en reception.

Det er vigtigt, at indstillinger til en af de to priser er Amager Bladet i hænde senest 7. marts, og at indstillingen sendes pr. mail.

Indstillingen skal suppleres med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse både på kandidaten og indstilleren.

Vi modtager ingen håndskrevne indstillinger.

SEND EN KANDIDAT TIL AMAGER BLADET

Du kan nominere en kandidat til årets idrætsleder ved at angive kandidatens navn, alder og klubnnavn. Beskriv kort om idrætslederens synlige resultater af sit lederarbejde; i 2016 og tidligere samt lidt om idrætslederens personlige som ledermæssige kvalikationer.

Du kan nominere en kandidat til årets klub ved at angive klubnavn. Beskriv kort om klubbens sportslige resultater i 2016, tidligere meritter, elitemæssige som sociale akiviteter og om både tidligere, nuværende og fremtidige projekter samt mål og ambitioner.

Indstillingen sendes til chefredaktør Jan Jeppesen på email: jje@amagerbladet.dk med vedhæftet indstlling i word-dokument.

Sidste frist for indstilling er 7. marts 2017.