Huslejehop kan tage livet af badmintonklub

AF JAN JEPPESEN

SUNDBY: Amager Badminton Club (ABC) er ude i en kamp, der i værste fald kan knække den traditionsrige klub.

Udlejeren af klubbens hal i Markmandsgade 8 har varslet en huslejestigning fra 229.000 kroner til 543.000 kr. årligt, men selvom udlejer har ændret kravet til 390.000 kr., efter en syns- og skønsmands vurdering, vil husleje stige med cirka 70 procnet, hvis sagen falder ud til udlejerens fordel. Og det vil betyde, at klubben må iværksætte store besparelser samt hæve medlemmernes kontingent.

Besparelserne og kontingentforhøjelsen vil gå ud over træningens kvalitet og trække på faciliteternes standard.

En traditionsrig klub

Amager Badminton Club har eksisteret siden 1935 og er dermed en af Københavns ældste badmintonklubber.

Klubben har altid været for alle aldersgrupper og har dermed været samlingspunkt på badmintonspillere fra Amagerbro-området i flere generationer. For nylig kunne et medlem fejre sit 75-års jubilæum i ABC.

Og ikke nok med det:

Klubben blev i 2015 belønnet med prisen som årets ungdomsklub af bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn.

»Hvis ABC ender i den ærgelige situation at tabe sagen har de virkelig brug for hjælp fra Københavns Kommune til at sikre foreningens overlevelse. Det vil ikke give mening at tilbyde klubben andre spillesteder, for børnene og de unge transporterer sig ikke til eksempelvis Sundby Idrætspark for at spille badminton. Medlemmerne kommer fra lokalområdet og den lokale tilknytning er afgørende for klubbens eksistens,« siger Mathias Haulund, der er Badmintonkonsulent i DGI og Badminton København.

Det vil derfor være en stor udfordring for medlemmerne, hvis klubben flyttes væk fra dens nuværende geografiske placering via anvisning til andre kommunale lokaler. Det er derfor vigtigt, at finde den rette løsning, understreger han.

Bevågenhed på Rådhuset

Sagen er også nået til København Rådhus, hvor Michael Gatten, der er idrætsordfører for Radikale Venstre og sidder i Borgerrepræsentatio-nen, har fulgt sagen. Han er opmærksom på, at sagen kan have stor betydning for klubbens eksistens.

»Der skal findes en løsning, som begge parter kan leve med, men hvis ABC taber sagen, må vi tænke helt nyt. Vi skal have en løsningsmodel, så klubben kan overleve på længere sigt.

En så traditionsrig klub med knap 150 ungdomsmedlemmer må ikke bare forsvinde fra Amager, hvor vi i forvejen har et presset foreningsliv og et kæmpe efterslæb på renove-ring og nybygning af idrætsfaciliteter. Jeg vil følge sagen tæt,« siger Michael Gatten.

Hårdt for de frivillige

Badmintonklubbens formand, Thomas Kledal, oplever, at det har været en vanskeligt sag at håndtere, for der er en række juridiske forhold, som har været svære at sætte sig ind i.

»Vi er jo en frivillig bestyrelse, som er valgt til at varetage medlemmernes interesser, men jeg havde ærligt talt ikke forestillet mig, at det var denne type opgaver, jeg skulle løse, da jeg blev valgt som formand for klubben. Det tager hårdt på kræfterne hos os frivillige, så nu håber jeg meget, at vi kan lande en god aftale med udlejer, der betyder, at vi kan blive i vores hal. Hvis ikke må vi til at tænke kreativt og trække yderligere i arbejdstøjet for at bevare vores unikke badmintonkultur, ungdomsarbejde og talentmiljø.«

Sagen et sat til at starte i Københavns Byret tirsdag 13. december. Det vides ikke hvornår der falder dom i sagen.

SAGEN OM HUSLEJESTIGNINGEN

Amager Badminton Clubs (ABC) seneste officielle medlemstal er 410 medlemmer.

Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse, som er udlejer af den grund, hvor badmintonhallen ligger, varsler 11. september 2014 ABC om, at den årlige leje af badmintonhallen skal stige fra kr. 229.000 til kr. 543.000 pr. år.

Stigningen skal, ifølge udlejer, ske via en indfasning over en fire-årig periode, hvor første huslejeforhøjelse ifølge udlejer skal være 1. jan. 2015.

ABC indgiver 2. okt. 2014 en skriftlig indsigelse overfor huslejestigningen over for udlejer. Som argument mod stigningen nævnes bl.a. at ABC i 2010-15 selv har stået for diverse istandsættelser og udbygninger af lejemålet for i alt 1,8 mio. kr. uden at oplægge udgifter for udlejer. ABC kan dokumentere disse forbedringer.

Udlejer indstævner 2. december 2014 ABC ved Københavns Byret med påstand om at anerkende den af udlejer fastsatte husleje.

I et svarskrift til Københavns Byret 12. maj 2015 nedlægger ABC påstand om frifindelse.

Efter replik- og dupliksvar, indgiver udlejer 19. oktober processkrift til Københavns Byret.

19. novvember 2015 besigtiger repræsentanter fra både udlejer og ABC lejemålet med syns- og skønsmand, Louis Kjærgaard, samt en ejendomsmægler og valuar fra Egeskov og Lindquist A/S.

I sin rapport udleveret 25. november 2015 vurderer valuarfirmaet, at den årlige markedsleje bør sættes til maks. kr. 390.000, dvs. en samlet årlig stigning på kr. 160.000 ift. nuværende niveau.

På den baggrund foreslår ABC 27. januar 2016 at indgå et forlig med udlejer, hvorved den årlige husleje stiger med kr. 100.000 over fire år med første stigning 1. jan. 2016. Dvs. efter den fireårige indfasning betales 329.000 kr. i årlig husleje. Udlejer afviser 14. apr. 2016 forligsforslaget og foreslår et forligsmøde.

14. juni mødes parterne til et forligsmøde. Udlejer foreslår en løsning, som indebærer at bygge en multihal på en anden matrikel, som ABC kan leje. Dette afvises af ABC. I stedet aftales, at udlejer skal fremkomme med et nyt forligsforslag i begyndelsen af august. Til trods for flere påmindelser om det aftalte forligsforslag, sender udlejer ikke et nyt forligsforslag.

Parterne mødes sidste gang fredag 28. oktober, hvor udlejer meddeler, at de ikke ønsker at indgå et forlig.

Kilde: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)