Hittebarn og søster var sødest

KÅRING. Søskendekillingerne Ahri og Nami er kåret som Amagers Sødeste Kæledyr. Og endda uden vi kendte hele historien: Nami blev fundet efterladt og kom som hittebarn tilfældigt ind i killingekuldet.

Af Hanne Bjørton

SUNDBYØSTER: Natascha Lerche-Jensen og kæresten Ilja Olsen besluttede sig i efteråret for, at de gerne ville have kat i lejligheden i Sundbyøster.

Mens Ilja har haft kat som barn, har Natascha aldrig haft kat tidligere.

»Jeg kommer nærmest fra en antikattefamilie, hvor vi altid har haft hund. Så måske var der et lille oprør i et,« griner hun.

Parret besluttede sig for, at de gerne ville have to katte og reagerede, da der i netværket på Facebook en dag var et opslag om et killingekuld.

»Vi var da i tvivl, om vi skulle have to, men vi tænkte, at de kunne få glæde af hinanden. Faktisk er Nami og Ahri ikke blodsøstre. Det viste sig, at familien havde fundet en killing, der var blevet efterladt, og tog den med hjem, fordi de havde et killingekuld og en mor, der kunne tage sig af den. Så Ahri er et par uger ældre og er også lidt Namis storesøster. Det lyder sådan lidt overtroisk, men det virkede lidt som om, at det var meningen, at de skulle finde hinanden,« fortæller Natascha.

Nærmest terapeutisk

De to killinger stjal meget hurtigt Natascha og Iljas hjerter.

»Det er så skønt, at der er nogen, når man kommer hjem, og det er nærmest terapeutisk, når der kommer sådan en lille en og lægger sig på en. De er bare blevet en del af familien – det er som to børn,« siger Natascha.

Parret lagde flere billeder på Facebook af killingerne.

»Min kæreste mor så nogle af billederne og foreslog, at vi skulle sende dem ind til Amager Bladets konkurrence om det sødeste kæledyr. Og til sidst syntes vi også, vi lige så godt kunne prøve,« siger Natascha.

Et af billederne var de to søskendekillinger i tæt omfavnelse (herover), som spadserede lige ind i hjertet på Amager Bladets ellers benhårde dommerkomité og gav sejren til Nami og Ahri – selv om der var rigtig mange gode bud på titlen som Amagers sødeste kæledyr.

Men hvad er det med killingernes navne, Nami og Ahri – hvor kommer de fra?

»Mig og Ilja spiller et computerspil sammen, Leads of Legends – det hedder LOL i forkortelse. Og to af de karakterer, man kan spille, hedder sådan. Så vi syntes, det var noget, vi havde sammen, så det er lidt personligt, at det blev de navne,« siger Natascha.

Parret har med kåringen vundet et gavekort på 500 kroner til en dyrebutik.