Garvet grafittikunst i ‘Planen’

UDSMYKNING. Byggehegnet omkring det gamle solvangcenter har fået nyt liv i form af tre graffiti-værker.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

URBANPLANEN: I sidste weekend var der gang i spraydåserne ved byggehegnet omkring det hedengangne Solvangcenter i Urbanplanen.

Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Men denne gang var en helt autoriseret form for graffiti, der foregik. Tre garvede kunstnere udi gademaleriets ædle kunst havde nemlig fået til opgave at udsmykke en del af det lange byggehegn af den boligsociale indsats Partnerskabet.

Kunstnerne Pheo, Dazzle og Husk Mit Navn fra graffiti-gruppen Bea Crew har stået for tre store stykker – og det er en type opgave, der ikke er for mange af, fortæller Pheo:

»Vi er jo nogle gamle drenge, som har malet siden 1990. Selv om vi har fået koner og børn og fuldtidsarbejde og er blevet rimeligt fornuftige, så betyder det her bare stadig rigtig meget for os. For år tilbage malede vi selvfølgelig også ulovligt, men i takt med at vi er blevet ansvarsfulde forældre, så stoppede det.

Så når der pludselig er vægge som dem her, bliver vi virkelig begejstrede. Der er ikke så mange af de lovlige vægge længere. Der var en masse vægge ude i Sydhavnen, hvor vi har brugt mange timer, men de blev jævnet med jorden i sommers. Så der er rift om dem, der er tilbage. Så det er mega-fedt, det her: Nogle store flader, hvor man har mulighed for at boltre sig,« fortæller graffiti-maleren.

Vokset op i ’Planen’

Det sker, at gruppen får opgaver omkring byggegrunde – og ellers spørger de selv, om de må male på hegnene kvit og frit. Blandt andet har de svunget spraydåserne omkring universitetet på Islands Brygge, fortæller Pheo og beskriver sidste uges værker:

»Den første er meget grafisk, mens den næste er mere bobbel-ballonagtig. Den sidste (Pheos egen, red.) er nok det, man ville kalde ’semi wildstyle’ – forholdsvis simpel, men alligevel med nogle krummelurer. Det, der kendetegner den her crew er, at vi er meget forskellige, men så er der nogle ting, der går igen og danner en rød tråd, så vi supplerer hinanden meget godt. Og så må det godt være graffiti på gammeldags manér, forholdsvis let læseligt, nogle fede farver og bobler.«

Personligt har det været en sjov opgave for Pheo, som selv er vokset op i området, spillede fodbold i Fremad Amager som dreng og havde venner og familie i Urbanplanen:

»Det var meget specielt at stå her. Jeg var omkring 12, da jeg flyttede til Næstved. Jeg var ret spændt på, hvordan det ville være, og var meget positivt overrasket. Der var mange positive reaktioner fra folk, der kom forbi. Men der var ikke nogen, der spurgte, om vi havde tilladelse. Jeg har ellers stået mange steder, som har været lovlige i flere år, hvor politiet er kommet forbi. Og så stod vi der med ølmave, en masse dåser og kaffe på termokanden… Her blev vi budt på kaffe og sodavand af naboerne.«

Masser af hegn

Byggehegnet omkring det gamle Solvang Center i Urbanplanen er ikke det sidste af sin slags i området. Et nyt Urbanplanen er nemlig på vej, så byggehegn kommer der nok af frem mod 2020. Kommunen og Boligforeningen 3B investerer sammen 2,1 milliarder kroner i en radikal fornyelsesproces, hvor over 10 forskellige fysiske projekter de kommende år kommer til at ændre et af Danmarks største almene boligområder.

De største projekter tæller blandt andet 3B’s opførsel af 100 ungdomsboliger og 60 familieboliger, som skal udfylde det store krater efter Solvang Centreret. Et stenkast derfra bygges der ejerboliger og butikker ud mod Røde Mellemvej.

Institutioner bliver bygget op på ny i en slags børneby på en nuværende parkeringsplads og Solvang Bibliotek får en overhaling og åbnes op mod en kommende byplads. Lngere inde i området revitaliseres den offentlige park Remiseparken med nye attraktioner og forbindelser til det omkringliggende Amager.

Fakta

Få overblik over planerne på www.urbanplanen.com eller følg med på facebook.com/urbanplanen

Vil du også lave et kunstprojekt på hegnet, så kontakt Louise fra Partnerskabet på lotr@3b.dk