Folketingspolitikere: »Bliv nu først enige om en alternativ placering«

FÆLLEDBYGGERI. Regeringspartierne udeblev, men folketingets øvrige partier sad i panel ved Amager Vest Lokal-udvalgs borgermøde i onsdags om Amager Fælled Kvarter. Selv partier, der er tilhængere af at flytte byggeriet Amager Fælled Kvarter, vil se et udspil fra Borgerrepræsentationen om en alternativ placering, før man vil åbne Ørestadsloven.

Af Hanne Bjørton

BRYGGEN: Amager Vest Lokaludvalg gik meget specifikt efter kun at have folketingspolitikere i panelet, da udvalget i onsdags holdt et nyt borgermøde om det planlagte boligbyggeri Amager Fælled Kvarter syd for Grønjordssøen.

Hvis byggeriet skal flyttes – Amager Vest Lokaludvalg har selv den officielle holdning, at Amager Fælled skal bevares som den er, kræver det en beslutning i Københavns Borgerrepræsentation, og at et flertal i Folketinget åbner og ændrer Ørestadsloven fra 1992, hvori byggefeltet til Amager Fælled Kvarter nøje er udlagt.

På mødet, der blev holdt i idrætshallen hos Skolen på Islands Brygge, skulle det blotlægges, om der på tinge er en velvilje til dette.

Ikke nok at være på naturens side

Men først var der en stribe oplæg. Lektor emeritus Peter Vestergaard fra Biologisk Institut på Københavns Universitet redegjorde for biodiversiteten på Amager Fælled.

Han konstaterede, at den tidligere strandeng, der i dag er afskåret fra hav, er 6.000-7.000 år gammel – den ligger netop i det udlagte byggefelt til Amager Fælled Kvarter. Her vokser 156 af fælledens ialt 290 arter, blandt andre den rødlistede planteart Brændeskærm, som kun vokser på Amager og har sin største koncentration i Amager Fælled Kvarter.

Arkitekt Rune Veile fra BCVA arkitekter fortalte om sin tegnestues forslag til alternative placeringer af byggeriet – for eksempel i en stribe vest for Ørestad City og Ørestad Syd eller på en overdækning af Øresundsmotorvejen og jernbanen.

Et par lektioner i værdier fik den fyldte sal fra lektor emeritus Jørgen Birk Mortensen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Mortensen sad i Wilhjelmudvalget i 2000-2001, nedsat af den daværende regering til at udarbejde en rapport, der kunne danne udgangspunkt for en handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse.

Jørgen Birk Mortensen bidrog med den klare besked, at det ikke er nok at være på naturens side, hvis man vil overbevise beslutningstagerne.

»Skal man begå sig med beslutningstagerne, må man belyse omkostningssiden og gevinsten. Projektets gevinster er for tyndt beskrevet til, at en meningsfyldt stillingtagen kan finde sted – det tror jeg, er et problem. Det kræver, at man kan påvise, at gevinsterne står mål med omkostningerne. Det er noget, som forskningsafdelingen på Danmarks Miljøundersøgelser kunne udføre. Det er vigtigt, hvis man skal dokumentere gevinsterne,« sagde han.«

Fire partier støtter flytning af byggeri

Regeringspartierne Venstre, Konservative og Liberal Alliance mødte ikke op til den efterfølgende paneldebat, men ellers var alle partier på tinge repræsenteret.

Kort ridset op viste fire partier interesse for at arbejde for en flytning af byggeriet: Ida Auken, Det Radikale Venstre, Trine Torp fra SF, Christian Poll fra Alternativet og Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten.

Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti gjorde opmærksom på, at hun ikke tidligere havde kendt til byggeplanerne på Amager Fælled, men i hendes tid i byrådet i Frederikssund Kommune havde der været en lignende sag med byudviklingsprojektet ’Vinge’, som blev bygget op fra bunden.

»Jeg mener godt, at udvikling og natur kan gå hånd i hånd. Jeg tror ikke, at det ødelægger Amager Fælled med byggeri – vi har set andre steder, at man godt kan få begge dele,« sagde Pia Adelsteen.

Socialdemokratiets Lars Aslan Rasmussen, der selv bor på Amager, havde ikke taget stilling.

»Jeg har ikke lagt mig fast på en endelig holdning. Vi har ikke diskuteret sagen i S-gruppen endnu, og jeg tror, der er forskellige holdninger. Jeg hører selv til det meget lille mindretal i partiet, der er imod en havnetunnel,« sagde han.

Men han nævnte også sin skepsis over for, at hvis man åbner Ørestadsloven, kan andre elementer komme i spil end lige Amager Fælled Kvarter.

Borgerrepræsentationen må tage første skridt

Det er blot halvanden uge siden, at et forslag fra SF om at få undersøgt alternative placeringer af byggeriet, faldt i Københavns Borgerrepræsentation, efter det kun blev bakket op af Radikale Venstre og Enhedslisten. Efterfølgende holdt Konservative dog en dør åben for, at man forsøger at finde et alternativt byggefelt på fælleden, der ikke er gammel strandeng som det nuværende byggefelt.

Men Københavns Borgerrepræsentation er nødt til at levere et vedtaget, alternativt forslag til placering af byggeriet, før Ørestadsloven nogensinde bliver knappet op igen.

Det var den klare besked fra alle de repræsenterede partier.

»At finde den halvanden milliard til Metroselskabet, der mangler, hvis man aflyser byggeriet, det er no-go i Finansministeriet. Hvis ikke der findes et flertal i Borgerrepræsentationen, kan vi ikke løse det i Folketinget,« sagde Søren Egge Rasmussen (Ø).

»Vi er nødt til at have noget konkret at forholde os til – hvad skulle alternativet være? Skulle vi overrule Borgerrepræsentationens beslutning?« spurgte Trine Torp (SF) retorisk.

»Loven kan vi ændre, men der skal komme et egentligt ønske først fra Borgerrepræsentationen,« sagde Pia Adelsteen (DF).