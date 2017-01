Flertal vil se på p-priser i Ørestad

PARKERING. Efter de borgerlige partier i flere år har stået alene med ønsket om at ændre prisen for beboeres parkering i Ørestad, er Socialdemokraterne nu gået med til at bede By og Havn redegøre for muligheden for at sænke priserne.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

ØRESTAD: Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune har bedt udviklingsselskabet By & Havn komme med en redegørelse for muligheden for at sænke priserne på parkering i Ørestads parkeringsanlæg.

Det sker efter ønske fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne.

Prisen på parkering er pt 954 kroner om måneden i Ørestad City og 833 kroner om måneden i Ørestad Syd.

De borgerlige partier i Borgerrepræsentationen har i flere år kritiseret, at priserne er for høje i sammenligning med, hvad Københavns Kommune tager for beboerlicenser ved parkering på offentlige p-pladser i Københavns betalingsområder. En beboerlicens koster i øjeblikket 730 kroner om året.

Ikke fundet lydhørhed tidligere

»Det er ikke nogen nyhed, at det har vi borgerlige råbt op om i mange år, men vi har ikke fundet lydhørhed for vores kritik. Det er jo sådan i dag, at beboerne i Ørestad reelt betaler for to parkeringsanlæg – et hos dem selv via brugerbetaling, og et for Københavns øvrige borgere via skatten. Det er virkelig positivt, at et flertal af partierne i Borgerrepræsentationen nu anerkender, at der er et problem med forskelsbehandling,« siger Jens-Kristian Lütken (V), medlem af BR.

Vi har spurgt overborgmester Frank Jensen, om der er tale om et nybrud i Socialdemokraternes holdning til prisniveauet for parkering i Ørestad.

Han svarer kort og skriftligt:

»Vi har bedt By & Havn se på, hvilke muligheder de har for at ændre priserne på parkering i Ørestad inden for den gældende lovgivning.«

Utilfredse bilejere i Ørestad

Det er reguleret i lovgivningen og udmøntet i kommuneplanen, at bygherrer ved nybyggeri som byggeomkostning skal betale for typisk en parkeringsplads pr. 150 kvadratmeter boligareal. Dermed betaler beboerne for p-pladserne via boligkøb eller huslejen.

Nye bydele som Ørestad og Nordhavn er derimod født med en særlig parkeringsordning, hvor gaderne holdes stort set fri for parkering, og hvor bygherre friholdes for byggeomkostningen. I stedet opfører By & Havn p-huse – og midlertidige p-pladser i terræn – der drives som privat parkering, og som bilejerne kan købe sig plads i. Alene bilejerne bidrager til betaling for p-pladserne – ikke beboere uden bil.

Bilejere i Ørestad har i mange år kritiseret principperne i parkeringsordningen og prisforskellen på parkering her og i det øvrige København. Blandt andet har mange fundet betegnelsen ’private p-huse’ svært gennemskuelig, fordi p-husene drives af By & Havn, som Københavns Kommune ejer 95 procent af og Staten fem.

Ydermere kritiserer beboere, at bygherres fritagelse for byggeomkostningen til p-pladser burde afspejle sig i prislejet på lejligheder i Ørestad, hvilket man ikke finder er tilfældet.

By & Havn har meddelt, at der bliver udarbejdet en redegørelse for hensigtsmæssigheden i at nedsætte parkeringstaksterne, som økonomiudvalget på rådhuset kan forvente at få forelagt til orientering ved udgangen af november.