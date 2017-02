Flertal i Dragør stopper plan om at leje parcelhuse til flygtninge

FLYGTNINGEBOLIGER. I hast har S, V, C, O og I i Dragør efter en ophedet Facebook-debat om flygtninge vedtaget en plan for at skaffe boliger til kvoteflygtninge. Planen stopper øjeblikkeligt forhandlinger om at leje parcelhuse til formålet.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Et flertal i byrådet ændrede i torsdags planen for indkvartering af kvoteflygtninge i Dragør.

Dragør er af staten pålagt at stille midlertidige boliger til rådighed for Dragørs kvoteflygtninge, i lighed med andre kommuner. Og fra februar er der hverken ledige pladser i boligpavillonerne ved Hollænderhallen eller i en ombygget tidligere SFO på Rødtjørnen.

Dragør Kommunes forvaltning havde sat en proces i gang med henblik på at leje villaer til indvartering af flygtninge.

Et flertal i byrådet besluttede i august, at der forud for leje eller køb af parcelhuse til formålet først skal være en høring i lokalområdet. I et brev dateret 13. januar til udvalgte beboere i Søvang underrettede kommunen om, at man overvejer at leje en villa på Poppelvej 82 til indkvartering af kvoteflygtninge på enkeltværelser.

Borgerne blev i brevet opfordret til at deltage i et informationsmøde på rådhuset i torsdags og til at indsende høringssvar frem til 3. februar.

Hård holdningsdiskussion

En Dragørborger lagde 17. januar brevet på Facebook-gruppen DragørNyheder, og det medførte en meget lang debattråd de følgende dage.

Her diskuterede politikerne for og imod leje af parcelhuse til formålet. Og en snes borgere udtrykte deres utilfredshed, mens en anden snes borgere talte for fordeling af flygtninge i alle boligkvarterer.

Tråden kommer blandt andet rundt om nervøsitet over for, om huspriserne i området vil falde. Et par enlige forsørgere, der selv mangler en bolig, udtrykker forargelse over flygtningenes ret til en bolig.

Nogle borgere mener, at der tale om bekvemmelighedsflygtninge, og der bliver også beskrevet en generel kritik af muslimer, islam samt af byens venligboere.

Andre igen forsvarer, at der tale om flygtninge, der har fået hjem og familie bombet til støv, og at generalisering af mennesker med samme tro er urimeligt.

Ingen leje af villaer

Høringen om villaen i Søvang blev aldrig gennemført.

Amager Bladet erfarer, at Asger Larsen fra Liberal Alliance først tog initiativ til at få sagen på dagsorden på det ordinære byrådsmøde 26. januar, men da deadline for at få nye sager på dagsorden var overskredet, blev der fredag 20. januar indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde 26. januar, efter det ordinære møde.

På dagsorden var: ’Forslag fra ACIOV – drøftelse af boligplacering af flygtninge’.

På mødet præsenterede de fem partier – mundtligt – et forlig om en fempunktsplan for kommunens boligplacering af flygtninge (se faktaboks).

Planen standser forhandling og høringsproces om lejede villaer, i stedet koncentrerer man sig om boligpavilloner.

»Vi trækker en streg i sandet, så borgerne ved, hvad de kan forvente. De får tryghed, og vi fjerner usikkerheden om: Bliver naboens hus nu udlejet til flygtninge. Det er også et klart signal til forvaltningen om, at vi ikke skal have flere fiksfakserier og uigennemskuelighed. De skal ikke foretage sig noget andet, end hvad politikerne beslutter,« sagde Asger Larsen.

»Tak,« lød det stille fra en af de mange tilhørere i salen.

»Landspolitisk løsning«

Liste T var i torsdags overrumplet over flertallets plan på det ekstraordinære møde.

»Det står grelt til med demokratiet – vi skal tage stilling til fem forslag, som vi har fået præsenteret få minutter før. Det her er ikke humanistisk over for flygtninge, det er ikke begavet, det I har fundet ud af her. I har fundet en landspolitisk løsning, det er godt for jer, men ikke for flygtningene,« sagde T’s gruppeleder Peter Læssøe.

»Demokrati er nu engang også, at man kan finde et flertal på tværs af partierne,« svarede borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) og takkede Asger Larsen (I) for hans vedholdenhed i sagen.

Fælleskøkken aflyst

I oktober besluttede det snævrest mulige flertal i byrådet bestående af Liste T, Socialdemokraterne og Svend Mathiasen (dengang løsgænger, nu Liste T), at etablere en pavillon med fælleskøkken og vaskeri til flygtninge i boligpavilloner ved Hollænderhallen, fordi boligerne kun har ringe mulighed for madlavning.

Men beslutningen annulleres i den nye plan. I stedet skal det undersøges, om pavillonen kan laves om til boliger.

»Det er beskæmmende, som man i det her forslag går efter den lavest mulige fællesnævner. Boligpavillonerne har et simpelt kogeaggregat, som man skal tænde hvert fjerde minut, for at det ikke slår fra. Derfor blev vi enige om at etablere et fælles køkken. Man ved ikke, hvor man har Socialdemokratiet – der er ingen kontinuitet, det er en finger i luften, der er ingen vision,« sagde Svend Mathiasen fra Liste T.

Allan Holst (S) forklarede holdningsændringen således:

»Der er en ny situation i det politiske niveau, og vi mener, at vi på denne måde kan gøre en forskel.«

Liste T’s Annette Nyvang var skeptisk over for, om man pludselig kan finde gode placeringer af nye boligpavilloner.

»Hvad forestiller I jer, at man placerer dem ved Hvidtjørnen eller Engparken? Hvor findes der midler til kloakering? Og sidst vi skrev til ministeren om placering i landzone, fik vi et rimeligt klart svar. Hvad tror i oddsene er for, at ministeren svarer: Ja, selvfølgelig må I placere flygtninge ved Efterretningstjenestens bygninger?« spurgte hun.

Svar fik hun ikke, og flertalspartierne vedtog fempunktsplanen, som straks sættes i værk.

FAKTA – FEMPUNKTSPLAN FRA A, V, C, O og I

Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance fremlagde og vedtog i torsdags følgende fempunktsplan for løsning af midlertidige boliger til kvoteflygtninge:

1. Forvaltningen stopper videre forhandlinger med henblik på at leje parcelhuse til flygtninge.

2. Forvaltningen fremlægger hurtigst muligt sag til beslutning i økonomiudvalget (ØU) vedr. leje af pavilloner til boligplacering på mulige steder i kommunen.

3. Forvaltningen bedes henvende sig på ny til ministeren vedrørende mulighed for at boligplacere flygtninge i landzone.

4. Forvaltningen bedes henvende sig til udlejer af pavillonerne for at, om muligt »konvertere« fællespavillonen til to boligpavilloner. Alternativt indrettes to boliger i pavillonerne. Spørgsmålet om fællespavillonerne afklares når den samlede boligplacering af flygtninge er besluttet.

5. Forvaltningen pålægges at undersøge alternative løsninger med private firmaer der har specialiseret sig i midlertidige boliger af flygtninge/fælleslokaler for en prisbillig løsning. Dette fremlægges for ØU snarest muligt.

Kilde: Fremlæggelse på byrådsmødet 26. januar