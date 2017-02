FESTIVAL: Masser af vinterjazz at lune sig ved

JAZZFESTIVAL. Vinterjazz-festivalen har indtaget både København og flere provinsbyer. Frem til 26. februar spreder masser af god jazz varme i den kolde tid – også her på øen.

Af Hanne Bjørton

KØBENHAVN: Siden 2001 har Copenhagen Jazz Festival haft en vinteraflægger i februar, og i år er ingen undtagelse, hvor der er over 600 koncerter og events hos over 125 spillesteder og arrangører i det ganske land.

Her på øen er Christianias Børneteater på Bådsmandsstræde 43 et af vinterjazzens huler. Onsdag 8. februar kan man klokken 23.00 opleve en koncert med Craig Earle (bas) og Stefan Pasborg (trommer), der spiller bebop/hardbop.

Lubos Soukup Quartet spiller eksperimental/moderne jazz fredag 10. februar klokken 23.00 – kvartetten består af Morten Hæsum (trommer), Lubos Soukup (sax, klarinet) og Morten Christian Haxholm (bas, klarinet).

Ialt huser stedet 15 koncerter under festivalen, heraf otte gange natlige jazzjams, hvor festivalens musikere puster ud efter aftenens koncerter med lidt mere liveoptræden.

Akrobatgris og lynlåssang

Amager Bio på Øresundsvej lægger også lokaler til et par koncerter.

Søndag 12. februar klokken 13.00 inviterer Linda Burnettes til storladent Las Vegas Grind Show med en sabelsluger, en akrobatgris, en syngende lynlås og en hulahop-diva – altsammen pakket ind i syvmandsorkestret Linda Burnettes.

Endnu flere er der på scenen, når Bio torsdag 23. februar har Blood Sweat Drum + Bass & Randers Kammerorkester på scenen. Her kan man opleve de to syriske topmusikere Issam Rafea og Moslem Rahal. Sammen med de to orkestre danner de et 37 (!) personer stort ensemble med arabisk inspireret musik.

Dybt i bibliotekets kælder

Kælderen hos Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15 danner rammen om bibliotekets egne arrangementer, men også syv vinterjazzkoncerter.

Torsdag 9. februar hele to. Først en albumreleasekoncert klokken 20.30 for Elena Setiéns nye album ’Dreaming of Earthly Things’ – hun har baggrund i den eksperimenterende popduo Little Red Suitcase, er forsanger i indiebandet Kragesnak og en del af den anmelderroste impro-jazzgruppe The Black Nothing.

Og klokken 22.00 er David Blomqvist (vokal, guitar og bas) og Anders Bach (synthesizer og trommer) på scenen med nørdede modularsystemer og simpelt strengespil.

Planeten og De tre bukkebruse

Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej i Kastrup præsenterer mandag 13. februar klokken 19.00 en koncert med Christina von Bülow Trio. Christina von Bülow har igennem en menneskealder arbejdet sammen med Jens Skou Olsen og Pelle von Bülow.

Kvarterhuset i Jemtelandsgade har jazz både for voksne og børn Onsdag 15. februar klokken 11.00 fortælles De tre bukkebruse med bas, violin og klaver. Arrangementet er en del af Amager Børnemusik Festival.

Fredag 10. februar klokken 20.00 er Makiko Hirabayashi trio på scenen for det voksne publikum. Og fredag 17. februar klokken 20.00 er der koncert med Johanna Elina Sulkunen, som spiller med sin kvartet.

Udover de nævnte spillesteder er der også vinterjazz her på øen i Christians Kirke på Christianshavn, i Kulturhuset Islands Brygge, i DR Koncerthuset i Ørestad, og i Sofie Kælderen på Christianshavn.

Og så er der selvfølgelig også spækket med koncerter i det øvrige København – se hele programmet på www.jazz.dk hvor du også finder et særskilt program med børnejazz.