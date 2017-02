Eventyrhuset kan ende med fuld kompensation

FORKERT TILSKUD. Flere partier vil ikke nøjes med kun at efterbetale, hvad den private daginstitution Eventyrhuset er gået glip af i bygningstilskud de seneste tre år. Kommunen har brugt et forkert beregningsgrundlag siden 2011.

Af HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

Dragør: Som fortalt i sidste uges avis har Tilsynet i Statsforvaltningen givet den private daginstitution Eventyrhuset i Dragør medhold i, at daginstitutionen siden den åbnede i 2011 har fået et for lille beløb i kommunalt bygningstilskud, fordi kommunen har brugt et forkert beregningsgrundlag.

Dragør Kommunes forvaltning har herefter lagt op til, at Eventyrhuset skal efterbetales med 754.509 kroner for 2014-2016, mens der ikke kompenseres for årene 2011-2013 på grund af en forældelsesfrist.

Men ved byrådsmødet i torsdags ville flere partier kompensere for alle seks år.

»Vi synes det er ærgerligt, at man henviser til en forældelsesfrist på tre år, og vi vil gerne spørge borgmesteren, om det er ulovligt at betale for alle seks år,« spurgte Liste T’s Annette Nyvang, der allerede ved sagens behandling i august – da man skulle godkende kommunens svar til Tilsynet – havde rejst tvivl om, hvorvidt kommunen havde en god sag.

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti spurgte også til, hvordan forvaltningen forholder sig til at betale Eventyrhuset for alle seks år.

Og Asger Larsen fra Liberal Alliance rakte også hånden ud til Eventyrhuset.

»Er det rimeligt at tale om forældelsesfrist? Det er snarere rimeligt at udvise en vis kulance og konduite – jeg kan godt støtte, at man betaler for alle seks år. Det skal ikke ligge en privat institution til last, at kommunen har lavet en fejlvurdering,« sagde han.

Børne-, fritids- og kulturudvalgets formand Kenneth Gøtterup (C) gjorde opmærksom på, at der var tale om kompliceret lovgivning.

»Vi møder med jævne mellemrum sager, hvor vi ikke har haft lignende sager, man kan læne sig op af. Dengang var vi enige med juristerne og var sådan set tilfredse med, at det blev indklaget til Tilsynet, så vi kunne få en afklaring. Og når Tilsynet svarer som de gør, er der kun et at gøre: At klappe hælene sammen og betale,« sagde Gøtterup.

Byrådet kunne enes om Konservatives forslag om, at sagen igen skal forelægges fagudvalget vedrørende tilskuddet i 2011-2013.