Et par bankråd fra Ældre Sagen

BANKSERVICE. Ældre Sagen opfordrer banker, der lukker deres kassefunktion, til at tilbyde, at kunder kan bestille kontanter på forhånd. Og kunder til at skifte bank for at vise deres utilfredshed, eller at lære at bruge et dankort.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

HELE ØEN: Hos organisationen Ældre Sagen har man også et øje på, at stadig færre bankfilialer i Danmark tilbyder kassebetjening. Fordi det især rammer den gruppe ældre, der ikke bruger dankort.

»Jo ældre du er, jo større sandsynlig er der for, at du ikke har dankort,« siger Ingrid Stokholm Lauridsen, der er Ældre Sagens konsulent på digitaliseringsområdet.

Det underbygges af tal fra Danmarks Statistik fra 2016, hvor 87 procent af de 65-74-årige har brugt et Dankort inden for de seneste tre måneder. For de 75-89-årige har 73 procent brugt deres dankort inden for den samme periode.

Ældre Sagen har ikke lavet egentlige undersøgelser af, hvad årsagerne er til, at nogle ældre borgere er tilbageholdende med at bruge dankort. Men Ingrid Stokholm Lauridsen har et par bud:

»Nogle har svært ved at bruge hæveautomater, fordi tasterne er for små og det er svært at se, hvor de skal taste. Der er også nogle, som har svært ved at huske en pinkode. Har man været vant til, at noget er på en bestemt måde, kan det desuden være svært at vænne sig til, hvis det ændrer sig til noget helt andet. Og så kan det være nemmere at overskue sin økonomi, hvis man har kontanter – så kan man hele tiden se, hvor meget man har brugt. Det overblik kan mangle med et dankort,« siger hun.

Hun råder bankerne til at sørge for at stille hæveautomater til rådighed inden for en overskuelig radius, hvis de lukker en kassefunktion eller filial ned.

»Måske kunne bankerne også give en særlig service, hvor kunderne kan bestille kontanter på forhånd, som de kan hente i en filial,« siger Ældre Sagen-konsulenten. Og bidrager med et par råd til kunderne:

»Hvis der er et andet pengeinstitut i nærheden, som har kassebetjening, kan man overveje at flytte til den bank, for at vise sin utilfredshed. Et andet råd er at lære at bruge dankortet og netbank – de seneste år er der rigtig mange ældre, som er kommet på internet og lært at klare bankforretningerne digitalt,« siger Ingrid Stokholm Lauridsen.