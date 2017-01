Endnu ingen tidsplan for dige ved Sydvestpynten

KYSTBESKYTTELSE. Dragør by-, erhvervs- og planudvalg har med en tillægsbevilling sat udarbejdelsen af forslag til nye diger ved Dragørs sydvestligste kyst i gang. Det er endnu ikke fastlagt, hvornår forslagene skal behandles politisk.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: By-, erhvervs- og planudvalget i Dragør Kommune besluttede i tirsdags at sætte udarbejdelsen af forslag til et nyt dige fra kystdiget langs Vestamager til diget ved Søvang i gang, finansieret af en tillægsbevilling på en halv million kroner.

Der skal både udarbejdes forslag til et kystnært dige (markeret som hel, hvid linje på kortet) samt et tilbagetrukket dige (stiplet, hvid linje). Forslagene skal indeholde anlægsøkonomi og partsfordeling, og så vælger byrådet, hvilket dige, der skal udarbejdes et egentligt projektforslag på, som kan sendes i offentligt høring.

Der blev ved behandlingen i tirsdags ikke fastlagt en deadline for, hvornår de to forslag skal til politisk behandling, fortæller formanden for udvalget, Allan Holst (S).

»Vi forventer at det går hurtigst muligt. Forvaltningen anbefalede, at vi ikke fastlagde en deadline, men jeg forventer, at vi får en statusmelding om et par måneder om, hvor langt er vi så,« siger Allan Holst.

Lov om kystbeskyttelse slår fast, at diger skal finansieres af de grundejere, som opnår beskyttelsen. Men hvem og hvor mange, der opnår beskyttelse, ud over de beboere, der bor nærmest kysten, afhænger af stormfloden og havstigningens styrke. Og det har fået flere kommuner landet over til at efterspørge, at staten bærer en del af finansieringen.

»Jeg mener også, at staten burde tage ansvar, og ikke bare fordi, at så skal vi ikke selv hoste op. Alle er interesserede i at bevare naturområder, og når stormflod ødelægger naturområder, er det et nationalt anliggende. I Jyllinge Nordmark (kystbeskyttelsesprojekt i Roskilde Kommune, red.) har borgerne og kommunen fundet hinanden, men mange andre steder i landet har man ikke en afklaring. Og flere og flere kommuner lægger pres på staten,« siger udvalgsformanden.

Fælles projekt er aflyst

Det beskrives i sagsakterne, at Vestamager Pumpedigelag i september oplyste, at de på baggrund af en ny risikoanalyse fra det rådgivende ingeniørfirma Niras ville droppe planerne om et landdigeprojekt gennem Kongelunden, der ellers var planlagt i samarbejde med Dragør Kommune.

Men skulle dette landdige friholde boligområder i Tårnby, motorvejsgraven, dele af lufthavnen samt metroanlægget for oversvømmelse ved en såkaldt 10.000-års hændelse, krævede det, at digerne rundt om Dragør skulle forhøjes kraftigt. Det vurderede pumpedigelaget var urealistisk, hvorfor man i september gik tilbage til sin oprindelige landdigeløsning, der går fra det forhøjede kystdige langs Vestamager til Ullerup.

»Det har vi taget til os, og så er vi faktisk kommet nærmere den politiske kommunale proces. Der er både foreslået et kystdige og et tilbagetrukket dige, og den foreløbige vurdering er, at et tilbagetrukket dige er billigere og ikke behøver være nær så højt,« siger Allan Holst.

I og C vil have et kystdige

I udvalget stillede Asger Larsen fra Liberal Alliance og Jerrik Walløe fra Konservative et ændringsforslag om kun at få udarbejdet et forslag til et dige langs kystlinjen, men alle øvrige partier afviste dette, så der udarbejdes forslag til begge diger.

Det kan komplicere sagen, at kyststrækningen er en del af et såkaldt Natura 2000-område. Natura 2000 er en særlig aftale mellem EU og medlemsstaterne, hvormed man fremmer beskyttelsen af de mest truede naturtyper, svampe-, plante- og dyrearter i Europa i udpegede naturområder.