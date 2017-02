En hinketur gennem tabellerne

SUNDHED. Tårnby Kommune har siden sommerferien i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse benyttet konceptet ‘Leg på streg’ i kommunens skolegårde. Bevægelse kobles med læring på de farverige tal- og bogstavsbaner.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

TÅRNBY: 45 minutters bevægelse om dagen. Det er kravet i skolereformen til børnenes motionsniveau i løbet af skoledagen.

Siden sommerferien har Tårnby Kommune med introduktionen af konceptet ’Leg på streg’ gået nye veje for at opfylde bevægelseskravet, fortæller kommunens sundhedskoordinator, Marie Johansen, i en pressemeddelelse.

Kræftens Bekæmpelse har udviklet konceptet; farverige tal- og bogstavsbaner malet op i skolegårdene. På banerne kan bevægelse kobles med læring. Eleverne kan for eksempel træne den lille tabel på banen ’Tabelsalat’, øve staveord i ’Diktator’ og lære tyske verber i ’Zahlen und farben’, mens de bevæger sig og har det sjovt.

Gi’r den gas og lærer

»Eleverne er glade for at få lov til at bevæge sig i undervisningen og jeg synes de har taget rigtig godt imod ’Leg på streg’. De fleste synes, det er sjovt at »gi’ den gas«, og samtidig lære noget,« fortæller Sidsel Juul Nielsen i pressemeddelelsen.

Hun bruger blandt andet ’Leg på streg’ til sin franskundervisning på Pilegårdsskolen.

Lærer Trine Bloch fra Kastrupgårdskolen er også begejstret for opstregningerne:

»Med ’Leg på streg’ er det i den grad blevet nemmere for os lærere at implementere motion og bevægelse i undervisningen. ’Leg på streg’ er fyldt med gode øvelser, der er lige til at bruge og det er blevet en stor succes; der pulser af liv i skolegården nu,« beskriver hun i pressemeddelelsen.

410 lærere og pædagoger i Tårnby Kommune har kunnet komme på kursus i ’Leg På streg’, så de har været klædt på til at tage de forskellige baner i brug.

’Leg på streg’ er udviklet til fagene dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi og tysk og henvender sig til 0.-6. klasse.