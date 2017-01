En arena for alle

TOUR DE ARENA. Om fem dage åbner Københavns nye multiarena, Royal Arena, i Ørestad. Amager Bladet har været på rundvisning i arenaen, der allerede er blevet et hit hos arrangører af koncerter og sportsarrangementer. Også de ekskusive VIP-suiter med sæder til 75.000 kr. pr. år er der rift om.

AF JAN JEPPESEN

jje@amagerbladet.dk

ØRESTAD: Jeg indrømmer det gerne. Det var kærlighed ved første øjekast. Københavns nye multiarena, Royal Arena, har alt dét, der gør, at man lynhurtigt bliver smaskforelsket. Og så er hun endda ‘den smukkeste arena’, for nu at bruge tidligere bestyrelsesformand i Arena CPHX, Bent Franks egen kærlighedserklæring til arenaen.

Om fem dage vil den røde løber blive rullet ud til en hær af prominente gæster, ministre, borgmestre og kronprins Frederik. På lørdag bliver der sat punktum for tre et halvt års slid og slæb med at få bygget arenaen færdig.

Hele molevitten har stået i en samlet anlægspris på cirka 1,4 milliarder kroner. Og trods et par forsinkelser på grund af dårligt vejr og skruer, der ikke helt sad ordentligt fast, kan den tidligere FC København-direktør, Dan Hammer, der nu er direktør i Danish Venture Enterprise, endelig overtage den færdigbyggede arena.

»Det er blevet en fantastisk arena, der uden tvivl hurtigt vil gøre sin entré på listen over Europas mest attraktive spillesteder i større skala,« siger Hammer, der lige kan nå at hilse på Amager Bladets udsendte, inden han drøner videre ud til endnu en vild arbejdsdag.

Vi bliver i stedet introduceret for HR-direktør og Kommcerciel Direktør, Helle Fuhrmann, som vil vise os rundt i arenaen.

Rundvisningen begynder på gulvet – lige dér i midten, hvor Metallica til februar går på scenen til i alt fire udsolgte brag på syv dage. Og lige dér, hvor der – helt surrealistisk – vil være et bassin til december, når arenaen lægger vand til EM i svømning.

»Men arenaen er skalérbar og kan således skaleres helt ned til at rumme blot 3.500 tilskuere til mindre begivenheder,« forklarer Helle Fuhrmann.

Hun fortæller med begejstring i stemmen om ‘en fantastisk akustik’, ‘formidable lysforhold’ og ‘en arkitektur i verdensklasse’.

Og rigtigt er det, at der inde bag arenaens facade af vertikale teglfinner og glas, er kælet for alle detaljer inden for akustik, funktionalitet og komfort samt for særlige VIP-gæster med Audi Level og eksklusive suiter. En enkelt suite bestående af 14 sæder koster den nette sum af 75.000 kroner pr. sæde pr. år over en tre-årig periode. Men så er der også adgang til alle arrangementer og mad leveret fra nabohotellet Crown Plazas køkken.

Dansk design og et æstestisk udtryk

Der er så sandelig kræset for den erlagte entré, som publikum kommer til at betale for at opleve store kunstnere fra både ind- og udland.

Til koncerter vil publikum kunne stå på arenagulvet samt sidde på tre sider af gulvet, men til sportsbegivenheder og andre særlige arrangementer vil det være muligt at have publikum på alle fire sider. Og så vil publikum møde garderobeskabe fra Montana, designmøbler fra Paustian i VIP-rum og personalebeklædning fra Lex Deux.

»Vi har lagt stor vægt på dansk design og et æstetisk udtryk, som er sjældent set,« forklarer Helle Fuhrmann, inden vi bevæger os ind i de store områder med mad- og spiseboder.

Royal Arena har fået sit navn gennem et samarbejde med Royal Unibrew, og det er i hvert fald ikke øl, der kommer til at mangle i hanerne.

»Selv hvis samtlige 15.000 tilskuere ville drikke to liter øl pr. person, er der øl nok,« fastslår Helle Fuhrmann, og understreger, at arenaen vil blive indvaderet af rengøringsfolk fra morgen til aften. Og der bliver noget at se til – ikke mindst for at holde toiletterne rene. De er meget specielle med en indretning med mørke vægge og gulv, der giver en eksklusiv stemning, Og så er der jo foyeren, hvor publikum kommer ind, og de dyre rækker og etager, hvor man kan erhverve sig arenaens bedste pladser i forhold til udsigt og sædekomfort.

Tag cyklen eller brug metroen

Efter en time – op og ned og frem og tilbage – er rundturen forbi. På vores vej har vi mødt både teknikere, håndværkere og elektrikere, der er ved at få de sidste ting på plads inden åbningen. Og udenomsarealerne ser også ud til at være klar til at tage imod det første store rykind.

»Vores anbefaling er, at publikum enten kommer på cykel eller med metroen. Der er mulighed for at parkere bilen, men skal man hurtigt væk fra arenaen, så er det en god idé at bruge andre transportformer. Metroen vil øge frekvensen, når der er store arrangementer i arenaen, og adgangsforholdene til arenaen er virkelig gode,« afrunder Helle Fuhrmann.

ROYAL ARENA

Royal Arena har plads til op mod 16.000 siddende og stående gæster til kultur-og musikarrangementer. Til sportsbegivenheder vil kapaciteten være op til 12.500 tilskuere. Arenaen bliver fleksibel og skalérbar, så det er muligt at afholde arrangementer, hvor kun en mindre del af arenaen og dermed tilskuerkapaciteten udnyttes.

Arenaen har en størrelse på 35.000 kvadratmeter med store foyerarealer og plads til caféer, restauranter og barer, som giver god plads til publikum. Hertil kommer store servicearealer til optrædende kunstnere, sportsudøvere og arenaens servicefunktioner.

Royal Arena er designet ud fra en stærk skandinavisk designtradition, hvor der er lagt vægt på kvalitet, funktionalitet og design. Det er designteamet 3XN, der står bag.

Størstedelen af publikum kommer til at sidde på tre sider af scenegulvet/banen – men med mulighed for også at have publikum på den fjerde side ved sportsbegivenheder og særlige kulturbegivenheder. Ved koncerter vil arenagulvet kunne inddrages til publikum.

Realdania og Københavns Kommune har bidraget økonomisk til opførelsen med hver 325 mio. kroner. Parterne har etableret et selskab, Arena CPHX P/S, der har opført arenaen. Her er Lars Liebst bestyrelsesformand.

I december 2016 overgik driften til Live Nation/Danish Venue Enterprise.

Kilde: Royal Arena.