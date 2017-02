Dragør presser på for natbusløsning

KOLLEKTIV TRAFIK. Dragørs borgmester tager ønsket om en natbusløsning i Søvang med til regionen.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Som fortalt i sidste uges avis, har 18-årige André Bertel fra Tårnby startet en underskriftindsamling i protest mod nedlæggelsen 30. januar af natbus 81N.

Bus 350S kører nu sin rute om natten på Amager, og det betyder, at Kongelundsvej og Søvang ikke som tidligere frekventeres af en natbus.

Nu kommer Dragørs politikere André i møde, hvad angår natbuskørsel i Søvang.

Konservative Kenneth Gøtterup har i økonomiudvalget foreslået, at man beder Region Hovedstaden om en drøftelse af, hvordan det kan sikres, at Søvang dækkes via natbus.

»Det er helt urimeligt, at en hel bydel afskæres fra natbusbetjening. En stor region med ansvar for natbusser og S linjer bør kunne gøre dette bedre. Vi kan ikke leve med disse løsninger, og derfor må vi blive ved med at kæmpe. At den arbejdende borger ikke kan møde på arbejde, fordi bussen ikke kører, eller de unge ikke kan komme hjem efter kl. 23.00 er helt uacceptabelt. Jeg forventer klart at Regionen vil tage sagen op, og ellers fortsætter vi med at presse på,« skriver Gøtterup til Amager Bladet.

Økonomiudvalget besluttede i torsdags, at borgmester Eik Dahl Bidstrup (V) tager sagen op med regionen.

Til stor irritation

Amager Bladet har fået flere reaktioner på artiklen om André Bertels kamp for natbus – her et par af dem:

»Natbussen som bragte mine rengøringsassistenter på arbejde, så de kunne begynde deres dag i Bagsværd kl 5, kører ikke. Det er til stor irritation og gene, når man er afhængig af natbussen,« skriver Sandie.

»Ja, jeg er med på at lave underskrifter, ikke bare på 81N men også på linje 34. Det er dog det værste, de har budt os til nu. Jeg går selv med rollator og har så svært ved at skifte bus hele tiden. Vi havde en perfekt bus i linje 36 for første gang i de 68 år jeg har boet på Amager,« skriver Birgit Langebeck.