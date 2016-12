Distrikter til ny skole i modvind

SKOLEPLANER. Forældre til kommende skoleelever på en ny skole i Nordøstamager er utilfredse med, at de skal indskrives på en skole, som hverken har en placering eller udformning.

Af Jacob Schneider

jape@amagerbladet.dk

SUNDBYØSTER: Familier valfarter til Nordøstamager og bydelens mange nye boliger, og det betyder en ny skole. Det har Københavns Kommune da også planlagt. Men den placering på den gamle gasværksgrund i starten af Amager Strandvej, man oprindeligt havde udset, kan vise sig at være en tikkende bombe under planerne, da den ligger tæt på benzinøens brændstofdepoter til lufthavnen.

En endelig sikkerhedsvurdering er endnu ikke klar, men kommunen har allerede oprettet nye skoledistrikter til skolen fra skolestart næste sommer, inden hverken sted eller udformning er på plads.

I torsdags var sagen på plakaten hos børne- og ungdomsudvalget, hvor tre forældre fortalte om deres bekymringer ved situationen. De synes ikke, de er blevet informeret godt nok i forløbet – nok mest fordi der ikke har været meget at informere om.

Enhedslisten havde stillet forslag om at stoppe processen, indtil man enten har vished om, at sikkerheden er i orden på grunden eller har en anden beliggenhed.

»Skoledistriktet for en Skole på Nordøstamager er oprettet, men der eksisterer ikke engang et projekt for et byggeri af en skole. Alle andre partier end Enhedslisten forestillede sig, at det kunne lade sig gøre at bygge ved Prøvestenen. Det viste sig så, at denne plan ikke respekterer sikkerheds-zoner, som er offentligt kendte. Nu er byggeplanerne suspenderet indtil videre. Hvorfor er det, at flertallet tøver med at suspendere skoledistriktet?,« siger Gorm Gunnarsen (Ø), som sidder i udvalget.

»Et luftkastel«

Hans forslag blev dog udskudt til udvalgets næste møde 11. januar, hvor embedsfolkene skal give en vurdering af, hvad det vil betyde at trække beslutningen tilbage, så det er de gamle skoledistrikter, der gælder for de børn, der skal starte i skole til næste år.

De børn, der bor i distriktet for Lergravsparkens Skole, kan så starte der, og de og deres mindre søskende får så ret til at gå der hele deres skoletid.

»Udskydelsen af beslutningen forlænger uklarheden om fremtiden for forældre og kommende elever i det nugældende distrikt. Det er ikke anstændigt. Vi bør ikke optage elever på en skole, der ikke engang eksisterer på papiret.

Vores opgave er at sikre en lokal folkeskole, der er det oplagte valg. Den skolekapacitet vi vil have i området vil være den samme – uanset om vi suspenderer distriktet eller ej. Jeg synes ikke man kan byde kommende elever og deres forældre at skulle starte på et luftkastel,« tordner Gunnarsen, som mener, at kommunen sover i timen, når der udbygges nye boligområder:

»Det er svært for Københavns Kommunen at købe egnede byggegrunde til udbygningen af skoler. Planlægningen kommer ikke i gang i tide – og risikerer at ende med alt for små eller alt for dårligt placerede byggegrunde.

Forvaltningen havde længe planlagt skolebyggeri et sted, hvor et byggeri efter bedste skøn vil blive lagt ned, hvis et nærliggende lager med benzin eksploderer. Forvaltningen havde før denne placering af skole på Nordøstamager arbejdet med at finde andre og bedre beliggende grunde, men oplevede, at interessen blev mødt med urimeligt høje priskrav fra sælgere,« siger han.

SF tøver

SF’s Klaus Mygind mener heller ikke, at sagen om den nye skole har været håndteret elegant:

»Jeg er enig med forældrene i deres kritik af, at de har fået sen og dårlig information om deres børns skolestart og at det ikke er smart at indskrive børn til en skole, som vi ikke ved, hvor skal ligge. Derfor for må vi nu finde en tilfredsstillende løsning for de børn, der skal starte august 2017. Når det er endeligt fastlagt, hvor den nye skole skal ligge, skal vi starte en ordentlig proces med opbygning af denne skole i samarbejde med forældrene. Vi presser på for at få afklaret de sikkerhedsmæssige forhold omkring byggeriet. Den skal ligge et sikkert sted. Forældrene skal informeres nu af forvaltningen om, at vores tidligere beslutning kan blive ændret den 11. januar,« siger han.