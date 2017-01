Dige fra 1993 holdt på vandet

KYSTBESKYTTELSE. Diget på Dragør Nordstrand og ved Strandlinien satte 4. januar en dæmper på vandets indtrængen, blandt andet i den gamle by. Efter en stribe oversvømmelser for 25-30 år siden, blev digerne etableret.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

DRAGØR: Da stormfloden 4. januar ramte Amager med 139 centimeter vand over normalen, nåede vandet op til fortovet på Strandlinien.

Ved tidligere stormfloder er vandet nået væsentligt længere op i den gamle by. Så vi har forsøgt at finde nøjagtige tal på vandstanden i disse tilfælde. Det er faktisk ikke så let.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut fortæller oceanograf Jacob Woge Nielsen, at DMI først begyndte at måle vandstand i Dragør havn i juli 2011.

»Der foreligger tal fra 1916-1960, hvor der har været målt vandstand, men ikke af DMI. Der er tale om målinger med tre timers intervaller, og der måles i decimeter, så det er ikke så nøjagtigt, og det er ikke foregået maskinelt, der har været en nede og stikke en tommestok i vandet,« siger han.

Jacob Woge Nielsen har i disse data fundet fire hændelser, hvor vandet har været en meter eller mere over normal vandstand: 1,20 meter 9. februar 1934, 1,10 meter 17. februar 1935, 1,10 meter 1. januar 1922 og 1 meter 8. december 1957.

»Måske har de nyere tal på Dragør havn,« foreslår han.

Måtte sjusse sig til det

Havnekontoret foreslår, at vi taler med forhenværende formand for Sundet Lodseri, Niels Schott Christensen.

Ham besøger vi i Lodsmuseet, der har til huse i det gamle lodseri på havnen. Museet kom tørskoet gennem stormfloden 4. januar.

Niels Schott Christensen, der var lods fra 1976-2002, har fundet gamle notatbøger frem, hvor bådmændene igennem 40 år – indtil september 1996 – hveranden time har målt vandstanden ved hjælp af et vandstandsbræt.

»Vandstandsbrættet kan kun vise op til en meter over daglig vande og ned til 30 centimeter under; resten må man sjusse sig til. Eller også ringede vi ud til Drogden Fyr i det omfang, der var brug for flere oplysninger – deres måling var mere præcis,« fortæller han.

Svaner på Drogdensvej

Men så har man også mindet om tidligere stormfloders effekt. Og både Niels og hustruen Helle Bjorholm – hun er guide i den gamle by og sidder i Turistrådet – husker tydeligt en stormflod i 1992. Mere præcist 17. januar. Parret boede dengang på Batterivej.

»Jeg kom hjem ved nitiden om formiddagen efter en vagt, og så siger Helle: Vandet stiger, vi må flytte bilen. »Arh, tag det nu roligt,« sagde jeg. Men Helle kørte op og satte bilen ved kirken. Da hun kom tilbage, nåede vandet op og løb ind i gummistøvlerne. Så du kan nok forstå, at der var jeg bagud på point,« fortæller Niels.

»Det var sådan en solrig dag, og der var et eller andet anderledes, da jeg kiggede ud af vinduet, og der går lidt tid, før det går op for én, hvad der er anderledes. Vi havde normalt udsigt til strandenge fra vinduet, men det var vand altsammen – det var Køge Bugt i stedet for strandenge. Vi fik vand i kælderen og fyret gik ud. Og jeg så svaner svømme langt op af Drogdensvej,« fortæller Helle.

»Og da vandet trak sig tilbage igen, kom folks pejsebrænde sejlende – det havde de jo liggende udenfor,« siger Niels.

1,6 m holder på vandet

I bådmændenes notatbøger er det vurderet og noteret, at vandet 17. januar 1992 ved 10-tiden om formiddagen var på sit højeste: 135 centimeter over normal vandstand.

Oversvømmelsen var en blandt flere i Dragør i midtfirserne og starthalvfemserne. Derfor blev det besluttet at etablere et dige på 1,60 meter bag Strandlinien og ved Dragør Nordstrand.

Faktisk var digebyggeriet gået i gang, 17. januar 1992, og man kan i avisudklip hos Dragør Lokalarkiv finde fotos af jordbunker – det endnu ufærdige dige – der stikker op over de oversvømmende vande. Først i 1993 stod diget færdigt.

For to uger siden blev højeste vandstand målt til 139 centimeter over normalen. Og der var ingen svømmende svaner op af Drogdensvej – diget gør stadig en forskel.