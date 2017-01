Derfor kom beredskabet ikke med sandsække

STORMFLOD. Hovedstadens Beredskab vurderede ved stormfloden 4. januar, at mens sandsække i Hvidovre skulle bruges til at sikre boliger, skulle de i Dragør kun anvendes til sikring af diger, fortæller beredskabets pressetalsmand.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

SYDVESTPYNTEN: Beboere i Amagers sydvestligste hjørne var utrygge under stormfloden 4. januar. Området beskyttes kun mod vand fra Køge Bugt af et lavt naturdige, som ikke kan holde høje vandstande tilbage.

I sidste uges avis fortalte Helle Schouw, der bor i den vestligste del af Kalvebodsvej, hvordan hun om formiddagen 4. januar blev lovet en leverance af sandsække fra beredskabet, men da hun ringede sidst på eftermiddagen for at høre, hvor sandsækkene blev af, var beskeden, at beboerne ved Sydvestpynten ikke ville få nogen.

Forskellige situationer

Pressetalsmand i Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, fortæller, at det netop var vurderingen, at der ikke var brug for sandsække i Dragør til at sikre boliger.

»Vi arbejdede under stormfloden to steder, i Dragør og i Hvidovre, og der var tale om ret forskellige situationer. Vi besluttede at levere sandsække til 50 borgere ved Hvidovre Strandvej, som var direkte truet af vandet. I Dragør var det anderledes. Her var det vores faglige vurdering, at der ikke var behov for at uddele sandsække til husstande – dem lagde vi som ekstra sikring på diget ved Søvang samt ved et digeknæk ude ved Sydvestpynten,« siger Tim Ole Simonsen.

Men en beboer på Kalvebodvej fik ellers at vide om formiddagen, at der blev pakket en palle sandsække til områdets beboere?

»Og der må være tale om en misforståelse. Vi må medgive, at kommunikationen kan misforstås, for gælder det nu Hvidovre eller Dragør, når der kommunikeres, at beredskabet leverer sandsække til beboere,« siger Tim Ole Simonsen.

Rigeligt med hænder

I ugen efter stormfloden udtalte en fællestillidsmand for Beredskabsstyrelsen, at det statslige beredskab er underbemandet, og at man under stormflodshændelser er afhængige af frivillige hænder.

Men det kommunale beredskab manglede ikke hænder 4. januar, fortæller Tim Ole Simonsen.

»Den udtalelse må stå for fællestillidsmandens for Beredskabsstyrelsens regning. Vi er det kommunale beredskab, og vi manglede ikke hænder ved stormfloden. Vi havde både frivillige og ansatte i Hovedstadens Beredskab til rådighed samt ansatte i Dragør og Hvidovre Kommune. Vi fik også assistance af Beredskabsstyrelsen – de leverede et særligt aggregat, som kan fylde sandækkene lynhurtigt, og der blev fyldt i 10.000-vis, blandt andet af deltidsbrandmænd,« siger pressetalsmanden.