C er åben for at flytte fælledbyggeri

AMAGER FÆLLED: SF trykprøvede i torsdags på mødet i Københavns Borgerrepræsentation muligheden for at omgøre beslutningen om, at boligkvarteret Amager Fælled Kvarter skal bygges syd for Grønjordssøen.

Byggeriet er en del af By og Havns udvikling af Ørestad, som reelt blev besluttet af et flertal i Folketinget i 1992, da Ørestadsloven blev vedtaget.

Som tidligere fortalt i Amager Bladet, skal salget af alle grunde i Ørestad nedbringe den gæld, der blev stiftet ved etableringen af metroen.

Skal byggeriet af Amager Fælled Kvarter flyttes, kræver det både en ny beslutning i Borgerrepræsentationen og en omgørelse af Ørestadsloven i Folketinget. På Københavns Rådhus blev det her og nu et nej.

Radikale Venstre og Enhedslisten bakkede op om SFs forslag om at lade økonomiforvaltningen udarbejde forslag til alternative placeringer af byggeriet, en eventuel restfinansiering ved flytning af byggeriet samt alternative finansieringsmuligheder for en bevarelse af Amager Fælled Kvarter som naturområde, hvis der ikke kunne findes et alternativt område.

Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og løsgægner Kasper Heumann Kristensen stemte imod. Men konservative Jakob Næsager mener ikke, at sagen er lukket endnu.

»Konservative er fortsat indstillet på at flytte byggefeltet, men det der blev lagt op til i SFs forslag var, at der skulle undersøges en masse grunde i Københavns Kommune. Forvaltningen havde allerede lavet en screening af mulige grunde, som blev fremlagt på mødet. Så at bede om den undersøgelse var ren luftsteg og vindfrikadeller fra SF,« siger Jakob Næsager.

Hvad viste den screening?

»At der ikke var nogen egnede grunde, man umiddelbart kunne bruge til byggeriet. Så skulle man ud at opkøbe grunde, men der er ikke så mange store grunde tilbage i København.«

Konservative ønskede i stedet på mødet at få undersøgt muligheden for at flytte byggefeltet væk fra den gamle strandeng til et område med gammel lossepladsopfyldning på fælleden.

»Det var de radikale ikke indstillet på. Det er sjovt, man ville blokere for det. Vi havde gerne set, at man fik undersøgt de realistiske muligheder. Jeg mener ikke sagen er lukket, og jeg tænker, at vi skal undersøge andre byggefelter på fælleden over vinteren,« siger Jakob Næsager.

Konservative mønstrer sammen med SF, Radikale og Enhedslisten 28 stemmer og dermed det snævrest mulige flertal i Borgerrepræsentationen.