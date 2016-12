Børnefamilier mangler familievenner

FRIVILLIG FAMILIEKONTAKT. Organisationen Home-Start, der tilbyder frivillige familievenner til pressede småbørnsfamilier, er i underskud af frivillige familievenner her på Amager.

Af Hanne Bjørton



HELE ØEN: Mange børnefamilier på Amager står lige nu på venteliste til at få en frivillig familieven fra Home-Start.

Organisationen tilbyder pressede småbørnsfamilier frivillige familievenner i et halvt til et helt år, der yder regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og skal forebygge kriser og opbrud.

Men Home-Start har lige nu ikke nok frivillige til at opfylde behovet, fortæller organisationen i en pressemeddelelse.

»Det er virkelig ærgerligt, for vi ser, at de to timers støtte om ugen, som de frivillige giver til familierne, har en stor betydning og effekt. Det kan være dét, der får hverdagen til at hænge sammen eller dét, der skal til for at rejse sig igen efter for eksempel sygdom eller skilsmisse,« siger Mette Krab, der er organisationens koordinator i København.

Benhårdt uden netværk

Mathilde Frydenlund er familieven hos Home-Start for en enlig mor til to små tvillinger på Amager.

»Jeg har hjulpet hende med at pakke flyttekasser ud. Jeg støvsuger, tager opvask, drikker te og snakker. Og skifter ble og dikke-dikker,« siger hun og fortæller, at det er både sjovt og berigende at være frivillig.

Mathilde arbejder som flyveleder i Københavns Lufthavn, hvor hun med skæve arbejdstider nogle gange har fri i dagtimerne. Hun har valgt at bruge et par timer om ugen på det frivillige arbejde. Hun er selv mor og ved, hvor hårdt det kan være at have små børn.

»Hvis man ikke har noget netværk til at hjælpe sig, er det da benhårdt. Som frivillig i Home-Start er man en slags besøgsven, og for mig giver det så meget mening at hjælpe børnefamilierne,« siger hun.

Mathilde mener egentlig, at hendes hjælp to timer om ugen kun er en dråbe i havet, men hun oplever, at den gør en stor forskel for børnefamilierne.

»Med små børn vokser ting hurtigt over hovedet, og jeg kan som frivillig hjælpe med, at de ikke drukner i det,« fortæller hun og understreger, at de forældre, hun møder, hurtigt kan få overskud igen:

»Det er ikke deciderede underskudsfamilier. Det er almindelige småbørnsforældre, der ellers sagtens kan klare sig selv, men som lige har brug for lidt ekstra støtte i en periode.«

En del af familien

Det kan Camilla nikke genkendende til. Hun er mor til to og har haft en frivillig familieven gennem en periode, hvor hendes mand blev syg og siden døde.

»Jeg har et stort netværk, men man står alligevel alene i sådan en sorg. Men hverdagen skal jo fungere, og det praktiske er bare så vigtigt,« siger hun.

Hun og børnene ses stadig af og til med familievennen, selvom ordningen sluttede i januar:

»Det betød så meget, at hun var der. Vi lukkede et nyt menneske ind i familien, og både børnene og jeg er glade for af og til at se hende og høre, hvordan hun har det.«

Der er ingen formelle krav for at blive frivillig i Home-Start. Man skal blot have lyst til at give en hånd i hverdagen og dele sin egen forældreerfaring med en familie med små børn. Alle Home-Starts frivillige klædes på via et forberedelseskursus. Næste kursus holdes i januar 2017, og der er åbent for tilmeldinger.

»Det bliver overraskende hurtigt naturligt at indgå i familiernes liv,« fortæller Mathilde og råder andre, der går og overvejer at blive frivillige til simpelthen bare at komme i gang, for det er utroligt givende at være frivillig.

Home-Start blev stiftet for 10 år siden som en selvstændig del af den internationale organisation Home-Start Worldwide.

Læs mere om organisationens arbejde på www.home-start.dk.