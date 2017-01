Beboere: Hvor blev sandsækkene af

AF HANNE BJØRTON

hab@minby.dk

KALVEBODVEJ: På det sydvestligste Amager i et parcelhus på Kalvebodvej nåede Helle Schouw og hendes mand Michael Jensen i onsdags at blive rigtig nervøse for, om den stigende vandstand skulle nå op til hjemmet.

4-500 meter fra parcelhuset, som ligger syd for Kalvebodvej, eksisterer et mindre naturdige, men om det kunne holde den stigende vandstand ude, kunne ingen sige på forhånd.

»Vi var tæt på at få vand ind fra tre sider: Fra Sydvestpynten, fra sydsiden, hvor naturdiget er, og så gik åen også over 100 meter bag flygtningecentret. Det gik i kloakken, som så slog baglæns ind, så de har også fået skader på Rosenlundsvej og Militærvej,« fortæller Helle Schouw.

Nervøsiteten blev ikke dæmpet af, at en sending lovede sandsække desværre udeblev.

»Jeg ringede til beredskabet klokken 11.00 og fik at vide, at de var ved at pakke en palle sandsække til os, så vi kunne spærre husdørene. Klokken 14.30 ringede jeg igen for at spørge, hvor sandsækkene blev af, men da fik jeg at vide, at de ikke havde flere, og at de var blevet brugt i Dragør og i Søvang. Da det hele var overstået fik vi at vide, at de havde stået ved Hollænderhallen og fyldt sandsække – det skulle vi bare have vidst, så kunne vi selv have hentet nogen i god tid,« siger Helle Schouw og fortsætter:

»Vi er godt skuffede over kommunen, det er som om, man har vurderet, at vi var det billigste sted at oversvømme. Jeg vil prøve at samle beboerne herude og så skrive til kommunen. Det er Dragør og Søvang, man har passet på – der er to meter dige i forvejen, her er ingenting,« siger Helle Schouw.

Heste redet fem km væk

Naboen Thomas Østergaard, som har en gård, stod med 20 heste, som han gerne ville have i sikkerhed.

»Han indkaldte alle sine hestepiger og fik hestene redet fem kilometer, ind på Tømmerupvej,« fortæller Helle Schouw.

Et par parcelhuse vest for Helle Schouws ejendom fik en masse vand i haven og op til husenes sokkel, og beboerne appellerede i dagene efter på Facebook om hjælp.

»Det kom jo fra TAMU-centrets mark, som var én stor skøjtebane efter stormfloden,« siger Helle Schouw.

Som fortalt i artiklen ‘Øresund i Dragørs gader’, skal politikerne i Dragør netop i dag behandle en sag om kystbeskyttelse og udarbejdelse af forslag til to udgaver at et dige.

Ifølge illustrationen, der ligger i sagsakterne, vil begge diger dække al beboelse på Kalvebodvej ind.