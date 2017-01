Barnets Glæde: Behovet for hjælp har aldrig været større

DONATION. Nordea-Fonden har doneret 25.000 kroner til Barnets Glæde. Donationen skal bruges til at hjælpe enlige forsørgere, der ikke har råd til vintertøj og sko til deres barn eller børn. »Behovet for at hjælpe har aldrig været større. Det nye kontanthjælpsloft vil ramme hårdt i mange socialt udsatte familier,« siger foreningens formand, Michael Musfelth.

SUNDBY: Den bemandede legeplads i Kornblomstparken ved Øselsgade dannede rammen, da Nordea-Fonden donerede 25.000 kroner til foreningen Barnets Glæde. Den gavmilde giver var Nordeas filialdirektør for Amager, Michel Birk Adler. Modtageren var formand for Barnets Glæde, Michael Musfelht.

Pengene falder på et tørt sted. Barnets Glæde vil nemlig gerne toppe sidste års uddeling af penge til enlige forsøgere.

»Vi uddelte i alt 240.000 kroner til 203 ansøgere i 2015, og vi håber at kunne runde de 250.000 kroner i år,« forklarer Michael Musfeldt, der glæder sig som et lille barn til juleaften, når de forsørgere, der har ansøgt om midler og er blevet godkendt, skal modtage foreningens donationer ved en sammenkomst i lokalerne på Hveensvej.

»Alle med børn på 15 år og opefter kan ansøge om midler. Det er primært enlige forsøgere, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen og som måske ikke engang har råd til vintertøj til deres børn, som kan komme i betragtning. Og der er rigtig mange som trænger til hjælp,« siger Michael Musfeldt, og tilføjer, at det ny kontanthjælpsloft, der træder i kraft pr. 1. oktober, vil øge presset.

»Flere familier, der i forvejen har det vanskeligt, vil blive ekstremt presset. Og det vil øge presset i form af flere ansøgninger,« vurderer han.

Det halter i Dragør

Ved udddelingen af donationer modtager forsøgeren en rekvisition til enten en sportsforretning eller tøjbutik i Amager Centret, hvor de kan hente tøj til deres barn eller børn i de rigtige størrelser.

Barnets Glæde har øget kontrollen med donationerne, idet der tidlgere har været eksempler på, at nogle forsøgte at snyde sig til pengene. Foreningen vil nemlig gerne være sikker på, at det først og fremmest er de socialt udsatte forsøgere og deres børn, der får glæde af vores donationer.

Barnets Glæde har også intensiveret indsatsen for at få endnu flere kommuner til at interessere sig for foreningens arbejde. Således blev der sidste år udarbejdet brochurer til alle børneinstitutioner i Tårnby Kommune, og en person var i fysisk kontakt med institutionslederne for at få udbredt kendskabet.

»Desværre halter det med donationerne fra Dragør. Og det er lidt underligt, da vi ved, at der bor mange familier i Dragør, som også har det svært,« siger Michael Musfelth.

Barnets Glæde modtager årligt cirka 100.000 kroner i donationer, men efter udvidelsen af dækningsområdet, er der behov for flere penge for at kunne hjælpe så mange som muligt.

Og Nordea-Fonden bakker gerne op om foreningen, forklarer Michel Birk Adler: »Vi har gennem flere år støttet Barnets Glæde, og det er en stor fornøjelse at kunne give 25.000 kroner til det gode formål,« siger han.

Nordea-Fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv. Fondens fokus er på sundhed, motion, natur og kultur.

»I denne sammenhæng yder vi støtte til, at børn med et dårligt liv kan få et bedre liv,« siger Michel Birk Adler.

I de sidste knap 41 år har Barnets Glæde uddelt cirka tre millioner kroner svarende til 6.200 børn. Og af og til får nonprofit-foreningen mulighed for at uddele penge ekstraordinært. Det skete for eksempel i 2008, hvor tidligere bankdirektør i Amagerbanken, Jens Svendsen, testamenterede 105.000 kr. til foreningen med den klausul, at beløbet skulle anvendes til ekstraordinære uddelinger i de første tre år efter hans død.

Stiftet 15. januar 1918

Barnets Glæde blev stiftet 15. januar 1918 som en filantropisk forening. Det betyder, at foreningen er drevet af velgørenhed og menneskekærlighed.

Der findes kun begrænset materiale, der kan fortælle om foreningens historie, men efter sigende blev foreningen stiftet af driftige forretningsfolk på Amager, som ønskede at hjælpe fattige enlige mødre.

Til at starte med opsatte de glasskåle på værtshusene i Sundby, hvori gæsterne kunne donere mønter til de enlige mødre til køb af mad og drikke.

Foreningen afholdt desuden fugleskydning, tombola, efterårsfest og solgte annoncer i medlemsbladet. Senere kunne man også købe støttemærker for 10 øre pr. stk. Folkene bag foreningen støttede selvfølgelig også Barnets Glæde med store beløb gennem tiden-

Foreningens første formand var entreprenør Søren Larsen. Og ifølge foreningens første medlemsblad, der udkom i oktober 1926, var Søren Larsen en kendt borger i Sundby.

Citat:

»Han var jævn og retskaffen og medvirkede til at sprede lys i de mange små fattige barneøjne, som foreningen hjalp.«

FAKTA

Barnets Glæde har til formål at hjælpe trængende børn/familier på Amager – indtil barnets fyldte 15. år.

Uddeling af støtte foregår efter en ansøgning på ansøgningsskema, og den gives i form af tøj og sko.

Ansøgeren skal forevise egen årsopgørelse/selvangivelse og dåbsattest på barnet. Såvel det betimelige i ansøgningen som det efter anvisning indkøbte undersøges af foreningen.

Ansøgningsskema findes på hjemmesiden www.barnetsglaede.dk

Hvis du ønsker at støtte Barnets Glæde med en donation, skal du sende en mailpå info@barnetsglaede.dk med oplysninger om dit navn, adresse og emailadresse og indsætte beløbet på foreningens kontor: 6506 3050305030

Når beløbet er indsat og registreret, vil du modtage en kvittering fra foreningen