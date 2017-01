Ballade afløst af fællesskab

PRISMEN. Kulturhuset Prismen lagde hal til en fodboldturnering inden nytår – en stor succes efter en periode med hærværk og trusler mod personalet i huset.

Af Jacob Schneider

AMAGERBRO: I december måtte Prismen i Holmbladsgade lukke i godt en uge, da en lille gruppe unge terroriserede stedet med hærværk og trusler mod personalet. En handlingsplan blev sat i værk gennem SSP-samarbejdet mellem politi, skoler og kommunen, og stedet åbnede igen.

Mellem jul og nytår var der mere muntre toner i den grønne hal, hvor børn fra den østlige og vestlige del af Sundbyerne havde et par gode og fredelige dage i fodboldens tegn, fortæller projektkoordinator for gadefodbold-projektet ’Buret’ i Bøhmensgade, Clifford James.

Med støtte fra lokaleudvalgene Amager Øst og Vest og Amagerbro Helhedsplan blev der afholdt stævne i indendørs fodbold 28. og 29. december. Over 100 børn og unge i aldersgruppen 10-16+ fra Holmbladsgade, Hørgården, Tingvej og Urbanplanen deltog.

Der var også hjælp fra en fædregruppe, som har været på kursus i konflikthåndtering, gadeplansmedarbejdere fra socialforvaltningen og pædagoger fra de forskellige ungdomsklubber i området.

Stemningen var helt i top på tilskuerpladsen hos både forældre, søskende og lokale unge, og her var ’fairplay’ selvfølgelig sat i højsædet.

Der var god atmosfære og stemning overalt, flotte præmier og mad og drikke til alle deltagere.

De unge var rigtig glade for, at der igen er aktiviteter i Prismen efter dens lukning, og turneringen var også sat i værk for at øge trygheden i lokalområdet. Ikke mindst med et af de arrangementer, hvor deltagerne både kom fra Amager øst og vest, henholdsvis Fritidscenter Midt- og Nordøst-amager.

Ud over selve boldspillet var turneringen en forebyggende indsats, hvor hygge og gode relationer var de vigtige elementer.

Pædagogerne vandt

Turneringen sluttede af med et brag af en showkamp mellem pædagogerne og de ældre unge, hvor det selvfølgelig var pædagogerne, som løb med sejren.

Vinderne af 10-12 års kategorien blev ’The Champs’, som besejrede ’FC.Buret’. ’Brydes Allé’ vandt fairplay-prisen i denne aldersgruppe,

Vinderne af 13-15 år blev ’BuretxSkuret’, som tog sejren over ’The Simpsons’. ’8’erne’ tog her fairplay-prisen.