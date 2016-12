78-årige Lizzie afvist i bussen

NEDTUR. Der var ikke plads til 78-årige Lizzie Jensens sammenklappede rollator i bus 5A, vurderede chaufføren. »Jeg kører ikke videre, før den dame med rollatoren står af,« råbte han i højttalerne til den chokerede 78-årige.

Af Hanne Bjørton

SUNDBY: Busturen blev til nedtur for 78-årige Lizzie Jensen fra Sundbyvester, da hun 24. november ved 13.30-tiden skulle med bus 5A fra Amagerbrogade til Hovedbanegården.

»Jeg skulle ind og hente en togbillet til juleaften, og fordi jeg har rollator, steg jeg ind ad midterdøren,« fortæller hun.

På den plads i bussen, hvor man stiller sin rollator, stod der i forvejen to barnevogne. Men Lizzie Jensens rollator kan klappes sammen på midten, så den fylder omtrent det samme som en indkøbstrolley.

»Sammen med den ene dame med barnevogn satte jeg den ind under håndtaget på hendes barnevogn, hvor den godt kunne stå. Jeg har mimrekort, men havde glemt det hjemme, så damen med barnevognen fik en halvtredser og gik op til chaufføren for at betale med den,« siger Lizzie Jensen.

Men chaufføren ville ikke tage imod halvtredseren og sagde, at Lizzie skulle stå af.

»Damen med barnevognen sagde til chaufføren, at rollatoren nu var klappet sammen og godt kunne være der, men han råbte i højttaleren, at »den dame med rollator skal stå af. Jeg kører ikke, før hun er ude af bussen.« Det var rigtig ubehageligt.«

Lizzie Jensen stod selvfølgelig af bussen og var så rystet, at hun i stedet for at forsøge sig med næste bus, gik hjem igen og ringede til DSB og oplyste, at hun først ville hente togbilletten en anden dag.

Der gik en uge, før hun besluttede at komme på Amager Bladet og fortælle om episoden, og da fik den hende stadig til at græde.

»Min mand døde for fire måneder siden, så der skal ikke så meget til, før jeg græder,« siger hun.

Altid chaufførs vurdering

Reglerne for at medbringe rollatorer, kørestole og barnevogne i busser er beskrevet på www.dinoffentligetransport.dk (se faktaboks), og her fremgår det tydeligt, at der i busser kun kan være to enheder, og at en enhed er enten en kørestol, en barnevogn eller en cykel.

Endelig er det beskrevet, at det altid er personalet, der vurderer, om der er plads til hjælpemidlet.

Men i situationen foretog chaufføren den vurdering fra sit sæde, uden at komme ned og se, hvor lidt rollatoren fyldte i sammenklappet stand.

Vi har i onsdags spurgt Movia, om chaufføren har vist nok fleksibilitet, og om chaufføren ikke må eller ikke har tid i køreplanen til at gå ned i bussen og vurdere situationen.

Movia har i går mandag, kort før avisens deadline, oplyst, at man ønsker nogle dage ekstra til at undersøge sagen grundigt, hvorfor svaret først bringes i næste uges avis.

FAKTA – Rejseregler om hjælpemidler

Du kan medtage kørestole, rollatorer og lignende gratis i tog, bus og metro på de dertil indrettede pladser. Det er en forudsætning, at personalet vurderer, der er plads.

Hvis samtlige pladser er optaget af kørestole, cykler, barnevogne eller rejsende med stor bagage, må du vente på næste tog, bus eller metro. Den passager som er steget på først med en kørestol eller lignende har fortrinsret – i toget har en kunde med pladsbillet dog ret til pladsen.

Du kan medtage kørestole og rollatorer i busserne. Du kan dog ikke medtage el-scooter (mini crosser). I busser kan der højst være to enheder, defineret som en kørestol, barnevogn eller cykel.

Kilde: www.dinoffentligetransport.dk