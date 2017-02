24 p-pladser nedlægges på Amager Strandvej

TRAFIK. For at gøre plads til en allerede besluttet signalregulering af krydset Amager Strandvej/Hedegaardsvej skal der nedlægges i alt 24 parkeringspladser på øst- og vestsiden af Amager Strandvej.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

AMAGER STRANDVEJ: I efteråret 2015 afsatte politikerne i Københavns Borgerrepræsentation 1,6 million kroner i Budget 2016 til etablering af lysregulering af krydset Amager Strandvej/ Hedegaardsvej.

Det lysregulerede kryds kommer blandt andet til at rumme fodgængerovergange, der leder direkte fra Hedegaardsvej over til 10-øren og Femøren og den sydlige del af Amager Strandpark.

Og i mandags vedtog teknik- og miljøudvalget enstemmigt, at der skal nedlægges 24 parkeringspladser – 6 på vestsiden og 18 på østsiden af Amager Strandvej.

Lang venstresvingsbane

Det lysregulerede kryds kommer til at skabe plads til en længere venstresvingsbane for trafikanter, der kommer fra syd på Amager Strandvej og skal svinge ind på Hedegaardsvej.

Der bliver også fortsat plads til, at busser kan dreje ind og ud mellem Amager Strandvej og Hedegaardsvej, men af hensyn til sikkerhed, tryghed for fodgængere og fremkommelighed på Amager Strandvej vurderede forvaltningen altså, at det var nødvendigt at nedlægge de 24 parkeringspladser.

Til brug for udvalgets behandling af sagen er der benyttet en optælling af belægningsgraden på parkeringspladserne.

Belægning målt i efteråret

Optællingen er sket i efteråret 2016, og altså ikke på en højsommerdag hvor parkeringspladserne må forventes at være noget mere eftertragtede.

I efteråret var belægningen på de cirka 90 meter fra Hedegaardsvej til kommunegrænsen til Tårnby, i alt 15 parkeringspladser, på 87 procent klokken 12.00, 27 procent 17.00 og syv procent klokken 22.00.

På den godt 500 meter lange strækning fra Sven Vonveds Vej til Hedegaardsvej – i alt 135 parkeringspladser – var belægningsgraden 14 procent klokken 12.00, syv procent klokken 17.00 og fire procent klokken 22.00.

De 24 parkeringspladser ligger uden for zonen for betalingsparkering, så der er ingen økonomiske konsekvenser ved nedlæggelsen.

Det lysregulerede kryds forventes anlagt i foråret, så det kan tages i brug inden udgangen af maj.